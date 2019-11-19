「拜託快來月老這」　台中UBER司機救妹夜衝墳墓快閃尿：腎上腺素激發醒了

▲張先生趕到現場，載到逃到路邊的女子。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名張姓UBER司機半夜收到「救命訊息」，及時到場救了一名險遭狼爪的女子。他事後說，自己也嚇死了，因導航帶到一處荒涼的山路，一旁都是墳墓，本來想打退堂鼓，但為了救人還是硬開，「腎上腺素激發醒了，然後叫她撐住就開過去…很妙吧，那天救人給我導這種路，我心裡面圈圈叉叉的。」

據了解，當時一名女子被一名男子載到台中知名的都會公園看夜景，沒想到在車上被上下其手，她當場嚇到跳車，還叫了UBER救命，「麻煩你盡快來，一個男生說要帶我看夜景，結果意圖不軌…在月老這裡。」

15日凌晨2時半，本來要收工的張先生接到最後一單竟是救命簡訊，但這條路越開越毛，依照導航指示走，結果山路兩旁雜草叢生，草長得都比車還要高，還全是墳墓。

▼張先生摸黑開在一旁都是墳墓的小路救人。（圖／東森新聞）

▲▼張先生帶記者重回現場，可見一旁的墳墓及雜草都快淹沒道路。（圖／東森新聞）

「如果我今天不是為了要救人，無緣無故開到這條路，我真的會閃尿，半夜真的會閃尿。」張先生表示，那時候心裡真的稍微一點毛毛的，但還好他是無神論者。

張先生帶記者重回現場，山路越開越小，兩旁雜草刮出尖銳聲響，他那時有懷疑開上去到底有沒有路，「但是導航有帶，我就一樣硬著頭皮開啦…很妙吧，那天救人給我導這種路，我心裡面圈圈叉叉的。」

其實張先生就住附近，對路線很熟，從西屯路要到月老廟，只需要開上山頂右轉即可，但導航卻帶他走鄉間捷徑，雖然路程短卻花了不少時間。

張先生表示，當時也沒在想說車被刮傷，還是救人要緊，看到訊息時馬上精神百倍，「腎上腺素激發醒了，然後叫她撐住就開過去了。」他專職開UBER，開了半年第一次遇到有人叫車救命，自己嚇得半死，但載到女生後也總算鬆口氣，收工前完成好事一樁。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼張先生成功救到女子。（圖／東森新聞）

