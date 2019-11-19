實習妹想借錢...廚師帶回家抵債！　「交換口水+撈海鮮」賊笑：一回生二回熟

▲張男藉故把實習生帶回家，還趁機將她壓制在床上猥褻，遭判刑1年。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／桃園報導

桃園某飯店的張姓廚師因工作關係認識了外場實習生小乃（化名），但他色心大起，藉故把小乃帶回家，隨後將她壓制在床強吻、摸下體，甚至還說「我們都成年人，一回生二回熟」。事後小乃情緒崩潰，憤而提告，桃園地院認為張男犯行明確，因此依強制猥褻判他1年徒刑。

判決書指出，張男2017年7月認識了在飯店實習的小乃，而因小乃跟他借錢買外套，張男就約她回家。沒想到2人獨處後，張男色心大起，突然將小乃抱回房間，將她壓制在床上強吻、摸下體，所幸小乃奮力抵抗，他才罷手。

小乃事後返回到飯店宿舍，便當場崩潰大哭，隨後在友人的陪同下通報飯店主管、學校以及家人，並報警提告。

張男到案後矢口否認犯行，辯稱，在聊天時一直勸小乃不要買那麼貴的外套，隨後就騎機車載她返回宿舍，自己絕對沒有對她做出任何猥褻的事。此外，張男辯護人也稱，小乃證詞前後不一，且與張男相約碰面的理由竟有4個版本，況且她的宿舍離張男住處並不遠，若是真的遭到猥褻，大可自行離去，而不需要搭乘張男機車，認定小乃證詞有很大的可疑之處。

對此，小乃反駁，當時在張男家時，張男越坐越近，隨後便動手從她頭摸到背，還趁她不注意時將她一把抱回房間、壓制在床上強吻，自己則不斷反抗，但張男卻不斷想伸舌頭，還說，「反正我們都是成年人，一回生二回熟」、「做這件事只有你知我知」，後來還伸手進到褲子內撫摸下體，讓她連跑都跑不掉。

小乃還提到，張男事後看見她神情不對，才說要騎機車送她回家，她起初拒絕，但張男堅持，且當時下著大雨，她又對附近不熟，才讓他載回去。誇張的事，張男在途中還對小乃說，周末實習完不要回家，到他家睡等語。

法官審理時，小乃友人、飯店主管及校方都出面作證，稱小乃當時回到宿舍時，淋得全身濕，且情緒非常崩潰，一直大哭，還哭到抽搐，甚至說害怕再見到張男等。

法官審理後認為，小乃針對她與張男的聊天內容以及被猥褻的部分都非常的具體陳述，前後證詞也大致相符，且她在陳述過程中情緒也相當激動，與一般性侵害受害人飽受委屈、感受壓力，且回想案發過程產生強烈情緒反應而伴隨哭泣等情況相符，再加上證人指證歷歷，因此對張男依強制猥褻罪判刑1年。全案可上訴。

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