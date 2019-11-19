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調查局線民男友運毒被捕！她隨行當翻譯也跟著在美蹲苦牢　返台獲判無罪

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▲▼毒品,吸毒,成癮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲調查局線民小鄭一面在台協助緝毒，另一面卻暗地協助運毒，結果慘遭美方臥底人員誘捕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

曾與調查局合作、提供多起線報協助破獲重大毒品走私案的線民「小鄭」，表面幫台警緝毒，背地卻與人從大陸走私運毒到美國，結果他及隨行當翻譯的張姓女友慘遭佯裝買家的美國警方臥底人員誘捕，2人在美服刑完遣返回台再被起訴。法院審理時張女辯稱自己沒參與運毒，以為在協助男友幫調查局工作，一審法官判張女無罪；全案上訴後，高雄高分院認定事證不足，維持無罪，仍可上訴。

據判決，小鄭2011年在菲律賓時，透過綽號「老孫」的華人認識了美國毒品買家「UCs」（實為美國警方臥底幹員），小鄭向UCs稱自己為毒品運送專家，過去曾與老孫合作銷售、運送許多毒品到世界各地。UCs聽完後表示非常信任，很快就協議好進口至美國甲基安非他命（二級毒品）的數量及價格。

小鄭渾然不知自己早已掉入美國警方的圈套中，且經過一次順利交易後信心大增，2012年2月時找了英文程度極佳的女友隨行當翻譯，再次前往美國紐約與UCs度碰面，雙方再談了一筆運送50公斤安非他命的交易。小鄭與女友隨後在美遭警方逮補，受審完被判處49個月，服刑完遣返回台後雙雙再被起訴。

法院審理時，張女表示自己只是協助翻譯，雖過程中知道是在談毒品交易，但她以為男友在協助調查局工作，所以不疑有他，更坦言曾多次陪同男友去過南機組，完全不知他原來有參與非法運毒。

法官審酌，小鄭因上英文課認識該堂課的老師張女，之後找她隨行當翻譯，她確實沒有參與運毒，且南機站調查官也表示，「張女只是幫忙翻譯，沒有其他證據可以證明她參與走私販毒」，一審判張女無罪。

全案上訴二審後，法官參閱美國聯邦檢察官起訴書，雖內容有提到相關事證，但美方沒有提供給我國，法務部難以從司法互助的管道中取得證據，不能僅憑美方的刑事確定判決就定罪，因此駁回上訴，7日判張女維持無罪。仍可上訴。

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