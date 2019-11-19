開房3小時簽「750萬元和解書」！小王人妻求賠少點：我們沒經驗　法官准了

▲小花被丈夫抓姦後，隔天兩人辦理離婚。（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名男子小明（化名）和人妻小花（化名）開房間3小時，被小花丈夫小光（化名）抓姦在床，當下簽了要支付給對方共750萬元的和解書。兩人後來提告，主張對方趁他們「無經驗」的情況下，要求簽和解書，明顯高於一般外遇和解金20至50萬元行情，有失公平。而法官也認為，被告有獲取暴利的情事，改判兩人共賠160萬元。

判決指出，2018年10月某天中午12時半到下午3時半，小花和小明到一間汽車旅館。小光逮個正著後報案，雙方在派出所簽和解書，約定小明要給600萬元，其中先給100萬元，剩下的500萬元分100期，每月給5萬元；小花則要給150萬元，先給20萬元，剩下的130萬元分65期，每月給2萬元。小花和小光案發後隔天辦理離婚。

後來小明和小花越想越不對勁提告，主張對方律師指「外遇和解金均有高達1000萬元」，他們急迫、輕率及無經驗情形下，分別約定給付高達600萬元及150萬元，明顯高於一般外遇和解金20至50萬元行情，依當時情形顯失公平。

台中地院法官認為，原告兩人因涉及通姦行為，於無經驗、急迫之下，輕率承諾超過其等所能負擔賠償金額，將有礙兩人正常生活，如強令兩人依約履行，客觀上顯失公平；被告有獲取暴利情事，原告請求減輕給付，應屬正當。

▼小明和小花開房被抓姦在床。（圖／示意照／CFP）

法官審酌兩人侵害被告的配偶人格權，及兩造的身分、地位、經濟狀況與清償狀況，認小明應減輕為130萬元（已賠償110萬元），而小花應減輕為30萬元（已賠償24萬元）。

但小光認為，他找來徵信社處理已花了95萬元，還要給對方小明600萬元賠償金額的3成、180萬元當傭金，合計支付275萬元給業者，實際損失已遠高於原告兩人給的和解金。

但法官認為，被告如未獲取異於常情暴利，怎會於一般委託徵信事件中，支付高達275萬元的鉅額報酬給業者？原告主張被告有取得暴利債權的情事，應屬非虛。

法官說，至於被告對業者的報酬給付是否公平？應否核減？或因情事變更，本應給付報酬的法律原因已不復存在；而有無不當得利情事，乃被告與業者間的法律糾葛，尚難於本事件中一律評價。全案可上訴。

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