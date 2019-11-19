人夫講「加油站贈品」故事！結尾驚爆：妳的由來　大女兒神反擊…網笑炸

▲人夫突然對女兒說「加油站贈品」的故事。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

每對爸媽一定都會被小孩問「我是怎麼來的？」就有一位爸爸日前突然對女兒說了一個加油站贈品的故事，說他在加油的時候，工讀生反應礦泉水跟面紙都送完了，他只好把某樣東西帶回家，「這就是妳的由來」。原來人夫是在跟女兒解釋「妳的由來」，超唬爛的內容和女兒的神反擊讓網友都笑噴。

這位爸爸在臉書《爆笑公社》貼出他對女兒說的故事，說他去加油的時候，工讀生跟他說「先生，不好意思，礦泉水送完了，改送面紙好嗎？」他就回「好，反正沒差」。過了一下子，工讀生又出來說，面紙也送完了，「不然這裡有個小女孩，你帶回去好嗎？」

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接著畫面一轉，原PO平靜地對著大女兒說「這就是妳的由來……」，聽到爸爸這樣講，小女孩當然不服氣「騙人，那妹妹呢？也是加油送的嗎？」而人夫依然平靜回答，「不……她跟妳不一樣，她是辦XX電信送的！」

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▲人夫說女兒是加油站贈品，讓網友笑翻。（示意圖／stocksnap）

最後原PO還強調，「小孩問的問題要重視，千萬不能敷衍了事，我是很努力認真地在想哽的……」貼文讓網友笑噴，「哈哈哈……這爸爸好壞」、「求女鵝心理陰影面積」、「那我以後要跟我兒子說他是我買快樂兒童餐加價購的」、「第三胎：便利商店集點送的。」

人夫事後還補充2個女兒的反擊，「有次媽媽去倒垃圾，有一個人從垃圾車掉出來，大家都不想理他，媽媽覺得他很可憐，就帶回家養了！這個人就是爸爸！這是我兩個女兒合編回懟我的……」並說明家裡情況，「我家常常畫虎蘭，所以女兒根本不會當真，何況我家還有個很會接球的媽咪，我丟什麼爛球她都接的住……後面都有好好跟女兒解釋的」，請網友不用擔心女兒會傻傻被騙到大。

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