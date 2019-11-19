驚世奧客再出招！點爌肉「備註不要肉」網崩潰：老天派來滅店家的　他曝後續

▲奧客點個梅干爌肉，備註卻一拖拉庫 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名「驚世奧客」於本月初叫外送，還洋洋灑灑寫下300字的備註，要店家照著他的要求做菜，然而內容卻不盡合理，讓人看傻眼。而今日又有店家PO出和該客人相似度99%的奇葩要求，眼尖網友們一看就覺得熟悉，大膽推測是同一人無誤，「神扯...為什麼要一直出來騷擾店家」、「絕對是他」。

「看到這位人客這麼用心地打完備註，看來你只能喝水囉！」一名餐飲業者今（19日）在臉書「爆廢公社」中貼出一張外送訂單，只見客人點了4份梅干爌肉，每一項下方都各寫了一大段紅色備註。然而眼尖網友一看到這語氣，懷疑就是上回「煎蛋不要煎」、「蘿蔔湯不要湯」的驚世奧客。

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只見顧客一開始就寫明，他因為生病喉嚨發炎的關係，無法說話也無法出門，不能吃外面有調味會發炎的食物。他緊接著列出自己能吃和不能吃的食物，可以吃的包含香菜、芹菜、地瓜葉、高麗菜、新鮮未切番茄等，菇類、木耳以及葷食都不行。

▲ 雖然語氣是有禮貌的，但要求有點奇葩。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，希望店家幫他配這些他所列出的食材就好，即使他點的是梅干爌肉，卻又堅決不要吃這道菜，讓人看了一頭霧水，「不是要梅干爌肉喔！千萬別煮，我不能吃調味料！非常非常感謝~」他也一再提醒店家，務必詳讀備註再開始做菜，如果有問題要用簡訊和他聯絡。

據本站新聞《驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」 店員忙20分鐘慘收負評：只想賺錢不用心》中指出，一名客人在本月初點了1份餐點、2顆蛋和2碗湯，每個品項之下都填滿了70字以上的備註，一樣交代說他因為生病不能亂吃、醫生說要吃半熟水波蛋，還要求蘿蔔糕要「切得像骰子一樣一口酥」，蘿蔔湯一碗要乾的、不加調味料，另一碗只要一半的湯，胡椒和辣椒另外包。

店家雖然滿頭問號，但是還是決定幫做。沒想到客人事後卻疑似不滿意細節，給了店家3顆星的評價，批評「做吃的是要以客戶健康跟安全為第一優先，不是只想賺錢，而不用心、不到位！」

▲奧客上次的訂單。（圖／翻攝自爆料公社）

網友們看到今日的照片秒反應過來，「這是不是跟上次水波蛋那位是同一人」、「絕對是他」、「好熟悉的文法和語氣」、「神扯...為什麼要一直出來騷擾店家」、「這語氣，這文法，真相只有一個」、「簡單的說就是4份燙青菜，我覺得這人應該是老天派來滅店家的」、「X的能不能看完醫生再點餐啊」、「發炎，我看了才發火」。

原PO隨後也在留言處透露，看完這誇張的備註後，他直接打給客服說他們沒辦法做，拒絕接單。

▼ 網友回應 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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