奧客情侶檔吃蛋餅「修眉毛」遭勸！疑1星負評報復　店家怒公布影片

▲奧客情侶檔吃蛋餅「修眉毛」遭勸！疑1星負評報復。（圖／翻攝當事店家臉書）



記者許力方／台中報導

台中市發生消費糾紛，西區審計新村附近一間早午餐餐廳，日前遇到一對情侶奧客，在用餐空間大剌剌互相修起眉毛，店員擔心影響其他人，趕緊上前制止，結果兩人疑似不滿，事後輪流跑到網路上留下1顆星負評，批評蛋餅難吃，讓老闆氣得投訴媒體，直指「離開鍋爐2分半就到他的桌子上了！」

店家出示監視器畫面指控，15日早上10時左右，情侶倆來店用餐，本來對坐聊天，後來男子起身拉了隔壁桌的椅子坐到旁邊，傾身向前，女友下一秒拿出刀具，不顧後方客人正在用餐，當場幫他修整眉毛將近5分鐘，忘我互動，猶如自家化妝間般。

店員見狀，擔心影響旁邊客人用餐，隨即上前勸止，老闆描述，當下情侶倆態度不太開心，就回了一句「啊…不能修喔？那我去外面修好了。」事後還跑到網頁輪流留下1顆星負評，嗆聲「蛋餅全都是冷的，薯泥有酸味，吃起來就像美而美，價格也不便宜…」讓他們感覺就像是惱羞報復。

店家也在負評底下反擊，經了解，客人點菜的是人氣「聞雞起伍」與「豬排蛋餅」，在同事敘述與監視器畫面輔助下，確認餐點從離開鍋爐在料理台處理，到後續上桌的時間為2分半鐘，時間上非常恰當。

店家指稱，可能是客人沒有即時享用，在6分鐘後才開始用餐，導致餐點失溫；至於薯泥部分，當天其餘客人都有將薯泥吃完，當時發現沒吃完就有就馬上進廚房確認品質沒有問題，「可能是客人對美乃滋口感較敏感，造成口味不適非常不好意思……謝謝你們的批評與指教」。

►周末限時超殺價，2200必收日本妹抗老神器「資生堂百優乳霜」～

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！