驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：只想賺錢不用心

▲奧客叫外送要求超多，備註合計約300字。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

有餐廳近日接到一份外送訂單，內容點了1份餐點2顆蛋2碗湯，但每一項竟都有70字以上的備註，包含「半熟水波蛋」、「香菜、九層加五倍」等瑣碎要求。店家和外送員看完雖然超傻眼，但還是忙了近20分鐘盡力滿足要求，不料仍被客人留負評「備註也不看仔細，不會再給機會了」，讓店家看了很難過。

訂單上清楚可見，客人點了2顆煎蛋、2碗蘿蔔湯及1份芋頭蘿蔔糕，備註總計卻有近300多字，交代他生病中不能亂吃、醫生有說要吃半熟水波蛋，「麻煩蛋都不要煎，幫我加進去蘿蔔湯，怕路程太遠保溫箱會繼續加熱…」

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▲奧客要求蘿蔔糕「要切像骰子一口酥那樣，煎酥香一點！」（圖／爆料公社）

另外，客人還要求蘿蔔糕「要切像骰子一口酥」、「加很多九層塔跟香菜」。蘿蔔湯的部分，則是一碗「這份乾的不要湯，什麼調味料都不要加」，另一碗「香菜跟九層塔要加五倍，湯一半就好，除了無鹽巴無添加物的細粉黑胡椒、細粉辣椒麻煩幫我另外包，其他不要附給我，很不喜歡浪費跟製造垃圾！」

店家在臉書不公開社團「爆怨公社」指出，當時他看完誇張備註傻眼，但店內另一名夥伴堅信人性本善，還是決定幫忙做，「我懊惱自己當下沒阻止他，更生氣自己當下沒有拍照，他用心為了這個單忙碌了近20分鐘，辛苦到連外送員弟弟來取餐時也驚嘆不已！」

▲奧客最後還是不滿意，留下負評教訓「只想賺錢不用心、不到位」（圖／爆料公社）

不過，客人疑似不滿意細節，最後仍在店家留下3星評價，「已經交代在備註也不看仔細，不會再給機會了！做吃的是要以客戶健康跟安全為第一優先，不是只想賺錢，而不用心、不到位！」

客人還在評價中教訓，「每個人都需要這個社會其他人的用心，我們才可以平安出門、安心吃東西！大家都會出門被服務，如果大家都很自我主義，那大家敢出門、敢吃別人做的食物嗎？對吧！」

▲店家平均評價有4.2分。（圖／爆料公社）

許多網友看完後，紛紛留言表示，「刷新三觀，誰才自我主義」、「驚世奧客，史上最煩備註」、「以為自己是皇太后？吃個飯囉哩囉嗦」、「30元的餐點要3000元的服務」、「乾隆康熙雍正吃滿漢全席都沒你這麼囉嗦」、「不知道是受過什麼教育才有臉寫出這樣的備註」、「這份做完，現場都可以做好幾位客人了」。

貼文一出，也引起不少店家共鳴，「餐飲業太難了」、「感同身受，最近才遇到給免費餐具還被負評」、「下次看到這種單直接拒接」、「同業加油」、「不用把這種客人放在心上」。