外送員公開「接單4階段」：才不會柿子挑軟的吃　壽星：熊貓米粉湯救了我

▲您叫過外送嗎？（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名熊貓（foodpanda）外送員發文說，大家好像不太了解外送員接單的流程，以至於有些誤會，因此他簡單說明接單的4個階段。他也說，有些人覺得外送員沒存在的必要，只是讓人變比較懶，「我發現其實外送員幫助了不少人」，該文獲得超過1.6萬人按讚。也有人分享生日宿醉時，「熊貓的米粉湯救了我。」

原PO近日在「爆廢公社公開版」臉書社團指出，第一，系統一張單一次只會給一名外送員，所以沒有所謂搶單的問題；第二，外送員一開始看到的只有單號，沒有店家資訊，沒有餐點明細，當然也沒有客戶的資訊，這樣外送員才不會「柿子挑軟的吃」，不然誰要接量大、備餐慢、距離遠還要爬樓梯的單？

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原PO表示，第三，接單後才會出現取餐資訊，包含店家地址、餐點內容、預估取餐時間，這個時候還是不會出現客戶地址的資訊；第四，等確認取完餐點後，才會出現客戶的地址，「我們才知道要送到哪裡？所以外送員沒有選單接的權利唷…」

▼很多人也會叫UberEats外送。（圖／路透）

原PO說，那關於可不可以要求外送員送到公寓樓上？當然是可以的，公司也有相關的規定，通常他到達後，都會用電話聯繫告知餐點到了，如果對方要求要送上樓，「我是一定會送上去的」；不過，大部分客戶都會體諒外送員，而自己下樓拿；另外，有部分大樓管委會是禁止外送員上樓，那外送員當然就沒辦法送上去了。

「有些人覺得外送員沒有存在的必要，有外送員只是讓人變比較懶…」原PO認為，其實這問題見仁見智，你沒需求不代表別人沒需求，例如：

1、父母都在工作，只有小朋友在家的。

2、子女都在上班，只有年邁父母在家的。

3、全職媽媽或正在坐月子的媽媽。

4、只有自己一個人在顧店的。

5、生病在家不方便出門的。

▼許多網友感謝外送員。（圖／記者呂佳賢攝）

原PO指出，他發現其實外送員幫助了不少人，「當然我也有遇過距離店家只有不到200公尺，他本身也沒什麼狀況，但他就是要叫外送。你可以說他懶，不過這也是他的自由呀，人家花自己的錢，又沒礙到你，有什麼不可以？」

對此，許多網友留言，「我上班也很愛叫，因為是早班只有我一個人無法外出，感謝外送平台讓許多櫃哥櫃姐不用愁三餐」、「辛苦了，外送員對下雨在家帶小孩，還有腳受傷一個人住的人真的很重要」、「全職媽媽在家顧小孩，謝謝外送員。」

也有人表示，「當我宿醉的要死的時候，只有手指頭有力就非常好用」；原PO問「只剩指頭醒著嗎」；該網友回「對…去年生日，我就這樣靠著熊貓的米粉湯救了我。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！