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盧秀燕同意了！　韓國瑜台中競選總部成立當天將接主任委員

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▲據了解，盧秀燕將在韓國瑜競總成立當天接任主委 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕可能在韓國瑜競總成立當天接任主委。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部原訂23日和黨籍立委競總同一天成立，但後來考量立委才是主角，同天成立恐會失焦，因此韓競總延期，但韓當天仍會一一參加8個立委競總成立，至於市長盧秀燕會不會接主委一職，據了解，盧已經答應而且就在韓競總成立當天接任。

韓國瑜原訂23日出席台中競總成立大會，當天並參加8名黨籍立委競總成立，時間分別是上午9點30分第6選區李中、10點15分是第4選區黃馨慧、11點第2選區顏寬恒、11點50分第1選區林佳新、12點55分第7選區莊子富、下午2點30分第3選區楊瓊瓔、3點原住民選區黃仁、3點45分第8選區江啟臣，第5選區的沈智慧早已成立。

至於韓國瑜自己競總的成立時間，原本是下午1點20分，地點在市黨部，但後來考量當天大家關注焦點會放在韓國瑜身上，因此當天韓的總統競總取消，改由全國公教軍警消中部地區挺韓國瑜後援聯合大會，地點不變。

市黨部人員表示，黨部正積極和韓國瑜競辦人員連繫，希望盡快確定台中競總成立時間，應該不會超過12月中。

針對盧秀燕會不會以及何時接任韓國瑜台中競總主委一職，據了解，盧秀燕已經答應接下主委一職，但目前還是以市政優先，韓競總何時成立，她就何時接。

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