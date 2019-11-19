　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過來人經驗看「小英領先民調會不會翻盤」？　陳其邁未回應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院副院長陳其邁與立委李昆澤訪視老人共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲行政院副院長陳其邁與立委李昆澤訪視老人共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

行政院副院長陳其邁19日與立委李昆澤訪視高雄三民區老人共餐活動，被媒體問及「小英總統的民調都是持續領先韓市長，之後會不會擔心韓流會再度回升？」陳其邁並沒有正面回應：「反正他心意已決，就想離開高雄，我真的是蠻失望的。」

2020總統大選，國民兩黨的候選人韓國瑜以及蔡英文都已經登記，而目前蔡英文的民調都是領先，但也有人會擔心，會不會最後遭到「韓流翻盤」，去年跟韓國瑜競選高雄市長的陳其邁，之前也是民調領先，但開票結果卻是輸了選戰，這次媒體記者詢問「過來人」經驗，是否會擔心蔡英文遇到同樣狀況，陳其邁回應說：「我想韓市長，大家對他最大的一個質疑，就是說他剛選上市長4個月，人就跑去選總統，也對競選的政見一點都不在乎，這種態度很傷高雄人的感情。」

▲行政院副院長陳其邁與立委李昆澤訪視老人共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲行政院副院長陳其邁與立委李昆澤訪視老人共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，市長就像母雞一樣，要照顧小雞，「結果母雞都飛啦，都跑到其他地方，然後在其他地方說很想高雄，我就覺得很奇怪、很諷刺的一件事情。」陳其邁表示：「反正他心意已決，就想離開高雄，我真的是蠻失望的，我想很多高雄人都也會很難過、很厭氣。」

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

10歲男童患「咬甲癖」手指啃到變形　醫師看他被罰站驚曝：和虎媽有關

ET快訊
「掉半球露深溝」喝林志玲喜酒！天王嫂曬合照被罵翻
國民黨內大反彈！他開第一槍宣布「退出不分區立委提名」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

罷韓團體1221上街頭！韓陣營出招反制　同天要辦「挺韓大遊行」

台南也有「2個女人的戰爭」競選旗幟被毀　林燕祝控告林宜瑾

快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

接韓國瑜競總主委　 朱立倫不鬆口：尊重韓市長決定

李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

黨內反彈！國民黨中常委范成連宣布：退出不分區立委提名

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

罷韓團體1221上街頭！韓陣營出招反制　同天要辦「挺韓大遊行」

台南也有「2個女人的戰爭」競選旗幟被毀　林燕祝控告林宜瑾

快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

接韓國瑜競總主委　 朱立倫不鬆口：尊重韓市長決定

李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

黨內反彈！國民黨中常委范成連宣布：退出不分區立委提名

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

米蘭車展最美是它！杜卡迪幹架王「Street Fighter V4」

新北法紀教育役男在職訓練　災害防救課程增進危機反應

轎車硬闖機車專用地下道　騎士：外地來的？看導航走錯路？

忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

她雙11狂買1600件商品！貨物塞爆物流中心...快遞員哀嚎：7個多小時才送完

五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

【名家看經濟】戴志言／以「外送服務」帶動台灣餐飲創新機會

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

偷走安全帽...他留神秘犯案紙條：怪盜「雞」德！苦主秒傻眼：誰家死小孩？

增強心智障礙者體能及自信　亞特盃23日北區展開

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

民眾黨不分區　新光公主吳欣盈第7

司馬中原讚韓「說實話做真事」　網吵翻

黨內反彈！范成連退出國民黨不分區提名

新竹志玲選舉當選美？高鈺婷千字反擊

韓國瑜用「腦殘」稱心智障礙者？　韓競辦澄清：是說「老殘」

國民黨罕見大團結　五大山頭齊心倒吳

館長批吳斯懷穩坐不分區「侮辱軍魂」

宋楚瑜：柯文哲搭檔黃珊珊參選2020

總統大選下注破百億　蔡讓韓30萬票

朱立倫接韓國瑜競總主委　齊心拚勝選

李四川再槓綠議員遭罵：比韓還可惡！

韓國瑜回擊蔡英文：總統府在等一個良心！

若蔡英文連任　韓國瑜：繼續吃香喝辣

韓國瑜向隨扈道謝：沒你們就沒平安的我

更多熱門

相關新聞

韓國瑜台中競總延期　盧秀燕成立當天接主委

韓國瑜台中競總延期　盧秀燕成立當天接主委

國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部原訂23日和黨籍立委競總同一天成立，但後來考量立委才是主角，同天成立恐會失焦，因此韓競總延期，但韓當天仍會一一參加8個立委競總成立，至於市長盧秀燕會不會接主委一職，據了解，盧已經答應而且就在韓競總成立當天接任。

經部坦承台商回流資金0！韓國瑜：用欺騙治理國家

經部坦承台商回流資金0！韓國瑜：用欺騙治理國家

李四川再槓綠議員遭罵：比韓還可惡！

李四川再槓綠議員遭罵：比韓還可惡！

經部坦承海外資金回流0元　吳敦義痛罵蔡英文

經部坦承海外資金回流0元　吳敦義痛罵蔡英文

LIVE／蔡英文受邀美國商會演說　對尬韓國瑜「晶晶體」

LIVE／蔡英文受邀美國商會演說　對尬韓國瑜「晶晶體」

關鍵字：

高雄2020大選韓國瑜蔡英文陳其邁民調

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面