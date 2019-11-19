過來人經驗看「小英領先民調會不會翻盤」？　陳其邁未回應

▲行政院副院長陳其邁與立委李昆澤訪視老人共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

行政院副院長陳其邁19日與立委李昆澤訪視高雄三民區老人共餐活動，被媒體問及「小英總統的民調都是持續領先韓市長，之後會不會擔心韓流會再度回升？」陳其邁並沒有正面回應：「反正他心意已決，就想離開高雄，我真的是蠻失望的。」

2020總統大選，國民兩黨的候選人韓國瑜以及蔡英文都已經登記，而目前蔡英文的民調都是領先，但也有人會擔心，會不會最後遭到「韓流翻盤」，去年跟韓國瑜競選高雄市長的陳其邁，之前也是民調領先，但開票結果卻是輸了選戰，這次媒體記者詢問「過來人」經驗，是否會擔心蔡英文遇到同樣狀況，陳其邁回應說：「我想韓市長，大家對他最大的一個質疑，就是說他剛選上市長4個月，人就跑去選總統，也對競選的政見一點都不在乎，這種態度很傷高雄人的感情。」

▲行政院副院長陳其邁與立委李昆澤訪視老人共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，市長就像母雞一樣，要照顧小雞，「結果母雞都飛啦，都跑到其他地方，然後在其他地方說很想高雄，我就覺得很奇怪、很諷刺的一件事情。」陳其邁表示：「反正他心意已決，就想離開高雄，我真的是蠻失望的，我想很多高雄人都也會很難過、很厭氣。」

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