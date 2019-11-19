蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實：建議韓國瑜到各地看看

▲總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委曾銘宗18日在國會質詢時，逼問經濟部官員，指控「台商回台資金是0」，且不讓官員做完整論述。對此，總統蔡英文19日透過臉書表示，建議國民黨總統參選人韓國瑜跟她一樣，多到台灣各地看看企業正在建廠、買機器、僱員工，「台灣需要說到做到的總統，而不是只會說大話的政客。」

蔡英文表示，「台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實」，她痛批，「韓市長、國民黨立委和特定媒體對台商回台投資的扭曲，完全不是事實，請大家幫我澄清這些錯誤的訊息。」

蔡英文指出，美中貿易戰的關稅已經開始實施，轉單效應來得又急又快。台灣的企業，都是先用自己的資金或融資，趕快擴廠，增加產線，跟全世界競爭訂單。

蔡英文強調，資金從哪裡來是假議題，重點是有沒有落實投資，「韓市長可以跟我一樣，多到台灣各地，看看企業正在建廠、買機器、僱員工。這都是正在發生的事，不是膨風，也沒有灌水。」



蔡英文表示，三年多來毫不鬆懈，改善國內經濟體質，調整法規，提供企業更好的投資環境，加上產業政策正確引導，我們才能承接起貿易戰的轉單效應，讓國內外頂尖大廠都搶著投資。



蔡英文強調，「台灣需要說到做到的總統，而不是只會說大話的政客」，國民黨不必因為選舉就唱衰台灣，抹殺台商的努力和政府的用心。好的事情，不分黨派一起來支持，才是對台灣有利的方向。

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