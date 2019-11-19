香港局勢升溫「各國勸說紛出」　歐盟嚴肅講明：不接受暴力行為！

▲香港示威活動未停。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行持續，18、19日在理工大學爆發的警民衝突再度升溫，對此歐盟對外事務部18日對外表示，不接受任何暴力行為，尤其醫護人員協助傷患時，遭到警方拘留也將受到高度關注。此外德國聯邦政府同樣也表示，德國高度關注香港局勢且感到憂心。

綜合外媒報導，香港14日在屯門市中心所發生的警民衝突，當時有2名德國籍交換學生，遭到拘捕並以違反蒙面法、非法集會帶至警局，部分國家交換學生也被召回。德國聯邦政府發言人戴梅爾（Ulrike Demmer）表示，德國高度關注香港局勢，且感到很憂心，希望雙方都可以保持理智並且出現對話意願，盡快出現緩和局勢的具體措施。

▲香港理工大學警民衝突直到18日上午尚未平息。（圖／記者游宗樺攝）

此外，歐盟對外事務部發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）表示，任何暴力的行為都不被接受，香港執法單位的嚴格也應該保持在適度狀態內，且要維護和平集會及言論自由的權利。柯契姜琪克在看到醫護人員救助傷患時被拘留，這樣的現象非常值得關注其後續。

白宮高階官員17日曾表示，美國譴責香港政府不合理的處理方式，呼籲中國要保護香港的民主自由；除此之外，英國前外交大臣芮夫金（Malcolm Rifkind）、英國下議院香港國會小組主席班奈特（Baroness Bennett）、上議員歐騰勳爵（The Lord Alton of Liverpool）及下議院前議長貝爾考（John Bercow）也都呼籲香港警方也要視狀況克制處理抗議民眾的方式。