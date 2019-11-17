少女遭強逼「乖乖吃棒棒糖」懷孕6月　嘴硬男否定…慘遭寶寶DNA結果送進牢！

▲男子性侵少女導致懷孕，否認之後卻敗在DNA檢測上。（圖／翻攝自Humberside Police）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名10幾歲的少女，日前遭到37歲的男子伸出魔爪，因為害怕擔心被家人知道，一直隱瞞自己被性侵的事情，直到經期一直沒有來，獨自就醫後才發現已有23週的身孕，女孩的母親得知這件事情後崩潰表示，「我盡可能讓自己接受這個孫子，但總有一天他會知道自己身世是這樣來的」。

根據英國《每日郵報》報導，37歲的阿巴斯（Quaser Abas）在盯上這名尚未成年的少女後，維持的一段時間的毆打、虐待與性侵，受害少女擔心被家人知道，所以遲遲沒有坦白遭到侵犯一事。直到半年前發現自己月經沒有來，才獨自前往醫院檢查，當時醫師告知已經懷孕23週（約6個月），只好告知母親。

▲少女遭到性侵後懷孕生下孩子，驗DNA才讓嫌犯認罪。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

少女母親得知消息後崩潰報警，少女也因為胎兒已經成熟，所以只能等待生產。直到分娩時，少女表示「我不敢相信迎接自己小孩時，竟然是開心不起來的一件事情，只要一想到這件事我就非常難過。」少女母親也表示，「從得知事情至今，多次調整自己的心情，不代表不愛這孫子，但更心疼女兒的遭遇。」

警方調查，阿巴斯在得知少女懷孕後仍否認自己的罪刑，直到孩子出生後進行DNA檢驗，證實為親生小孩。然而阿巴斯的律師博登（Matthew Burden）則表示，阿巴斯過去都未有前科，甚至品行也不算差，希望可以減刑。負責的法官特倫貝格（David Tremberg）則表示，阿巴斯甚至否定被指控的罪刑，堅持都是少女跟她母親捏造的，顯然有想逃罪的嫌疑，但事實證明阿巴斯趁機對少女性侵，即便少女有反抗但卻不罷手，至少將面臨12年有期徒刑，且納入性侵犯名冊內。