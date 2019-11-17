　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

少女遭強逼「乖乖吃棒棒糖」懷孕6月　嘴硬男否定…慘遭寶寶DNA結果送進牢！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子性侵少女導致懷孕，否認之後卻敗在DNA檢測上。（圖／翻攝自Humberside Police）

▲男子性侵少女導致懷孕，否認之後卻敗在DNA檢測上。（圖／翻攝自Humberside Police）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名10幾歲的少女，日前遭到37歲的男子伸出魔爪，因為害怕擔心被家人知道，一直隱瞞自己被性侵的事情，直到經期一直沒有來，獨自就醫後才發現已有23週的身孕，女孩的母親得知這件事情後崩潰表示，「我盡可能讓自己接受這個孫子，但總有一天他會知道自己身世是這樣來的」。

根據英國《每日郵報》報導，37歲的阿巴斯（Quaser Abas）在盯上這名尚未成年的少女後，維持的一段時間的毆打、虐待與性侵，受害少女擔心被家人知道，所以遲遲沒有坦白遭到侵犯一事。直到半年前發現自己月經沒有來，才獨自前往醫院檢查，當時醫師告知已經懷孕23週（約6個月），只好告知母親。

▲性虐待,性交,性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女遭到性侵後懷孕生下孩子，驗DNA才讓嫌犯認罪。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

少女母親得知消息後崩潰報警，少女也因為胎兒已經成熟，所以只能等待生產。直到分娩時，少女表示「我不敢相信迎接自己小孩時，竟然是開心不起來的一件事情，只要一想到這件事我就非常難過。」少女母親也表示，「從得知事情至今，多次調整自己的心情，不代表不愛這孫子，但更心疼女兒的遭遇。」

警方調查，阿巴斯在得知少女懷孕後仍否認自己的罪刑，直到孩子出生後進行DNA檢驗，證實為親生小孩。然而阿巴斯的律師博登（Matthew Burden）則表示，阿巴斯過去都未有前科，甚至品行也不算差，希望可以減刑。負責的法官特倫貝格（David Tremberg）則表示，阿巴斯甚至否定被指控的罪刑，堅持都是少女跟她母親捏造的，顯然有想逃罪的嫌疑，但事實證明阿巴斯趁機對少女性侵，即便少女有反抗但卻不罷手，至少將面臨12年有期徒刑，且納入性侵犯名冊內。

ET快訊
林志玲「夢幻禮服」登場根本公主！舉手比大愛心
林志玲「坐著交換戒指」畫面曝！AKIRA遵循古禮
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她領養7童經營80萬粉YT頻道　拍片太爛「就拿胡椒灑生殖器」逼鏡頭前賣笑！

國外Youtuber「超野性吃海鮮」竄紅　影片驚見手指敲碗…求救訊號惹議！

廚師下班回家「戴耳機聽音樂」　手機接上充電器…一覺睡到電死成僵屍！

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」僅剩小灰繩遮凸起點

他見懷孕女友FB照片「出現陌生男點讚」　怒舉想摔窗外…肋骨斷2截穿破肺！

爬老師身上揮拳狂揍！國中弟上課睡覺被叫醒暴怒　女師慘被打到臉骨折

聽信「死人骨頭」可換機車　兒奔墓園挖出爸媽屍體…叔叔棺木也遭殃

少女遭強逼「乖乖吃棒棒糖」懷孕6月　嘴硬男否定…慘遭寶寶DNA結果送進牢！

多倫多大學撐香港！12學生-2℃寒風中靜坐「絕食抗議48hrs」

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

陳意涵腦洞大開編「夫妻悲情故事」　老公聽「一句話」秒傻眼XDD

爬老師身上揮拳狂揍！國中弟上課睡覺被叫醒暴怒　女師慘被打到臉骨折

聽信「死人骨頭」可換機車　兒奔墓園挖出爸媽屍體…叔叔棺木也遭殃

少女遭強逼「乖乖吃棒棒糖」懷孕6月　嘴硬男否定…慘遭寶寶DNA結果送進牢！

多倫多大學撐香港！12學生-2℃寒風中靜坐「絕食抗議48hrs」

富豪總理曾與密警合作！25萬捷克人上街抗議　重現30年前「絲絨革命」景象

23歲單親媽「掃把+拳頭」揍死3歲幼女！　見沒呼吸才報警：她不聽話

濫殺平民「長官幫偽造報告」0人被起訴　英媒：政府掩蓋戰爭罪

韓日防長會談無共識　軍情協定終止倒數中

馬紹爾群島大選牽動與台關係　美中太平洋角力戰

22歲兒舉鐵鎚「打凹家暴父臉龐」保護媽！他坐牢6年：我不後悔

12強／山田哲人開轟逆轉　日本3局4比3領先韓國

陶晶瑩超中肯戀愛10金句： 脆弱不是理由，人總要學著自己長大

公布個資要前女友「踹共」　女女戀分手為錢反目

奴才「電動逗貓」主子躺地眼神死　敷衍撥一下就罷工

YAMAHA CUP／海山創隊3年首參賽　展現企圖心求進步

八里小客車追撞砂石車嚴重變形！　5人輕重傷男駕駛意識不清

今晚拚生小孩？ 林志玲羞認：請大家一起祈禱！

黃明志唱出為人父心情...告白13歲「女兒」：盼妳活得自由自在

凌晨開小黃！客人下車飄一句「都帶著寶貝跑車嗎？」　司機轉頭見黑影嚇傻

23歲鮮肉兒遺傳音樂天賦...鄭怡「阻擋星路」原因曝光藏母愛

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

北科大赴美失蹤留學生找到了

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

一轉身2.8米鱷魚撲咬！男指爆牠眼

床戰1關鍵動作！人妻「過敏性休克」

駁陸領土主張　德擬派艦航行台海

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

室友房間傳惡臭　她伴屍4天才發現

耳機定位「左耳台北」　日高中生哭了

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」

領養7童經營80萬粉YT頻道　她拿胡椒灑生殖器處罰

少女夜店舞池超嗨　下秒躺地分娩

比爾蓋茲重返世界首富　身家3兆

台生失蹤17天　美警曝新畫面求尋

更多熱門

相關新聞

12歲智障女童遭兩度性侵「8個月內懷孕2次」

12歲智障女童遭兩度性侵「8個月內懷孕2次」

廣東省茂名市一名12歲智能障礙女童小文（化名），昨（16）日進行第2次人工流產。讓人心疼的是，小文今（2019）年3月就曾做過墮胎手術，不料短短8個月內又再次遭到性侵。警方介入調查後，一名82歲老人坦承犯案，但是法醫將他的DNA與胚胎樣本對比後卻不相符合，令案件陷入膠著。

南非平均每天有3名女性遭謀殺

南非平均每天有3名女性遭謀殺

失戀女控性侵！可憐男哭出來：被逆推耶

失戀女控性侵！可憐男哭出來：被逆推耶

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

他接繼女下課「開車進停車場」變情侶車震…母陷超綠結局

他接繼女下課「開車進停車場」變情侶車震…母陷超綠結局

關鍵字：

性侵變態DNA少女

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

獨／小S中性打扮「要讓林志玲全場最美」

小A辣突投震撼彈：在變性！

台南封街！林志玲世紀婚禮流程曝光

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面