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曾因「親近黑社會」遭質疑　新港警一哥鄧炳強上任

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▲▼香港,鄧炳強。（圖／香港01授權使用）

▲香港新任警務處長鄧炳強。（圖／香港01授權使用）

本報訊

香港警務處長盧偉聰去年獲延任一年，他於19日正式退休，政府宣布現年54歲的鄧炳強接任警務處長一職。被視為鷹派路線的鄧炳強近月因反修例運動，曾現身警方例行記者會回應傳媒提問。而他上任後的最大挑戰，則是經歷連串示威風波後，社會高度關注警隊執法及警權，以及如何重建警民關係。

現年54歲的鄧炳強，曾就讀灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學，後來轉往聖士提反女子中學升讀預科，1987年於中文大學社會工作系畢業後即加入警隊，任職督察。早年他專門負責刑事調查工作，曾駐守多個不同單位，更屢獲警隊管理層栽培，擁有豐富刑事調查、國際聯絡、行動指揮經驗。

曾多次獲保送內地及海外受訓

鄧炳強曾多次獲警隊保送中國內地及海外多所學院受訓進修，包括到被喻為「一哥」搖籃學府的英國皇家國防研究學院、美國聯邦調查局國家學院、中國浦東幹部學院、中國人民公安大學，以及國家行政學院（中共中央黨校）等深造。鄧炳強亦持有多個學位，包括工商管理碩士、國際安全及策略碩士等。

▲▼香港,鄧炳強。（圖／香港01授權使用）

▲721元朗事件。（圖／香港01授權使用）

曾借調法國里昂　任國際刑警

鄧炳強最為人廣知的資歷，就是於2006至2008年間，曾被借調往法國里昂的國際刑警組織秘書處出任刑事專項主任，其後擢升爲國際刑警有組織犯罪及暴力罪案組主管。香港警務處於2007年將鄧炳強擢升為高級警司。
鄧炳強其後更上一層樓，先於2012年獲晉升為總警司，擔任元朗警區指揮官，2014年出任港島總區副指揮官。翌年獲擢升為警務處助理處長，出任港島總區指揮官。

2017年晉身警隊最高層「七小福」

鄧炳強於2016年1月出任人事部主管，並於2017年1月晉升為警務處高級助理處長，兼任行動處處長。去年11月16日，鄧炳強正式出任被視為「一哥必經之路」的警務處副處長（行動）一職，接替退休的劉業成，奠定未來「一哥」地位。

曾任元朗指揮官　「小桃園飯局」陷爭議

鄧炳強於2012至2014年擔任元朗警區指揮官期間，曾出席2013年由區議員和鄉委會主席舉辦的飯局，令他被指與鄉事關係密切。該飯局的坐上客包括屏山鄉鄉委會主席曾樹和、錦田鄉事委員會主席鄧賀年、元朗區議會主席梁志祥、民建聯郭強、元朗區議員王威信、天水圍區議員李月民、八鄉北區議員鄧貴有，以及八鄉南區議員黎偉雄等。

親自解畫︰「與黑社會誓不兩立」

事隔多年，鄧炳強於早前一次警方例行記者會中曾就相關事件解釋。他先否認自己為原居民的謠傳，指父母50年代由東莞來港，他自小在西區居住，至結婚才搬離該區。至於「小桃園飯局」，他則指2013年離任元朗警區時，當時的元朗區議會、滅罪委員會及少年警訊名譽會長等人設宴歡送，飯局共有3至5圍，對於其他飯局出席的人物，如有綽號「高佬和」之稱的前屏山鄉鄉委會主席曾樹和，他則表示沒有印象。他解釋，因其他人並非坐於主家席，故雙方未有交流，他亦多次強調「警方與黑社會誓不兩立」。

▲721元朗事件。（圖／香港01授權使用）

▲721元朗事件。（圖／香港01授權使用）

警民衝突未平息　勢成首挑戰

反修例示威至今未平息，社會焦點之一在於警隊執法尺度及警權。其中7月21日「元朗無差別襲擊事件」，大批白衣人在元朗雞地一帶，以及港鐵元朗站持械無差別襲擊途人，至少45人受傷。警方在市民報案後遲遲才派員到場，並聲稱有白衣人集結的南邊圍村未見有人持械，當晚警方入村調查後亦無人被捕。

當時鄧炳強在記者會上承認，警方處理721元朗事件與公眾期望有落差，包括派員到場速度等，但無正面為此向公眾道歉；社會一直密切關注警方調查進展。近月警民衝突越演越烈，據了解鄧炳強除了多次督師外，亦曾「落地」與分區人員溝通；據悉，鄧炳強昨日（17日）下午亦曾到理大附近視察情況。

而警方在過去處理反修例相關的行動中所使用的武力程度、警員未有展示「行動呼號」或委任證、多次開槍事件等，均被受社會關注，相信如何處理愈趨激烈的警民衝突，以至重建警民關係將是他上任後的首要挑戰。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

 
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