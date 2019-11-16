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她領養7童經營80萬粉YT頻道　拍片太爛「就拿胡椒灑生殖器」逼鏡頭前賣笑！

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▲Youtube頻道「Fantastic adventure」的母親涉嫌虐童。（圖／翻攝自Youtube）

Youtube頻道「Fantastic adventures」的母親涉嫌虐童。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在Youtube上擁有80萬粉絲的「Fantastic adventures」是由7名小孩擔綱主角的小短劇頻道，可愛、詼諧的樣子深受許多國外網友的喜愛，但日前卻爆出這些小孩都是由一名叫做哈布森（Machelle Hobson）的女子所領養，而這些孩子看似天真快樂的演出，實際上卻是受到繼母的威脅，若不服從就會遭到餓肚子、毆打等虐待。

根據英國《太陽報》報導，哈布森除了有19歲的親生女兒、兩名親生兒子外之外，還領養了7個孩子，年齡約在6～15歲不等，而這些孩子被接回家中後，開啟了當「Youtuber」的生涯，在頻道「Fantastic adventures」中演出多部短劇，內容雖然簡單，但小孩的天真、童言童語，深受許多粉絲喜愛，總觀看超過2.5億次、粉絲約80萬人。

▲Youtube頻道「Fantastic adventure」的母親涉嫌虐童。（圖／翻攝自Youtube）

▲哈布森的女兒最終受不了，決定向警方揭穿母親惡行。

然而就在可愛的頻道背後，哈布森卻被親生女兒爆料，母親事實上根本就不愛這些孩子，甚至逼迫他們演短劇，只要表現不好、沒有達到她的要求就會遭到禁食、毒打、用胡椒撒在生殖器官上的懲罰。警方獲報後，立即前往哈布森家搜索、詢問孩子，確實得到證實「媽媽都會打我們，甚至用胡椒灑在我的手臂、生殖器上」、「她不開心還會把我們關在衣櫥裡，或是洗冷水澡」。

令社工人員驚訝的是，當大人拿水給他們喝的時候，其中一個孩子拿起來狂灌，一連喝了三瓶「看起來就是很久沒有喝水的樣子」，此外當警方拿了洋芋片給他們吃時，他們卻表示不敢吃，「因為如果被媽媽發現有洋芋片的味道就完蛋了！」

哈布森在被逮捕後，對於24項虐待兒童罪名、5項綁架罪、1項毆打罪皆否定，並於12日在醫院內突然過世；哈布森的兩名親生兒子洛根（Logan）和哈克尼（Ryan Hackney）則依7項罪名起訴。

▲哈布森涉嫌領養小孩後脅迫拍影片，不順從就虐待、毆打。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈布森涉嫌領養小孩後脅迫拍影片，不順從就虐待、毆打。（圖／達志影像／美聯社）

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