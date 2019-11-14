她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

▲布朗和父親的屍體在屋內被發現，父親的屍體更被分屍（圖／翻攝自Metropolitan Police）

記者陳亭伃／綜合報導

英國南華克2017年發生一起離奇的分屍案。一名41歲的女子布朗（Marie Brown）因為連繫不上自己69歲的父親諾埃爾（Noel），前往查看後也音訊全無，布朗的女兒發現母親失蹤，立即報警處理，卻發現母親與諾埃爾的屍體都在諾埃爾家中的廁所內，諾埃爾甚至有部分四肢遭到肢解，案發一個月後，在同一間屋內的衣櫃中發現嫌疑犯亨利（Nathaniel Henry）的屍體，全案陷入膠著。

根據英國《每日郵報》報導，警方調查布朗因為多日來聯繫不上諾埃爾，因此決定前往家中查看，沒想到就此一去不回。布朗的女兒遲遲聯繫不上母親，當晚決定報警。當時警察隨著布朗的女兒抵達諾埃爾家中，就感覺到氣氛的不對勁，進門後在屋內廁所發現倒臥在地上、已斷氣多時的布朗，以及遭到分屍的諾埃爾。

▲亨利案發一個月後發現死在衣櫥內 。

當時警方推測，兩人都是頸部有勒痕，甚至都是使用繃帶勒斃，兇手恐怕為同一人，布朗身上的錢財、證件都不翼而飛，而諾埃爾遭到分屍後的殘肢也未找到，布朗的女兒完全無法相信母親跟外公竟然慘死屋內。而就在案發後的一個月，警方在同一地方發現房間內的衣櫥內，竟然出現另一名男性死者亨利。

於是警方重新推判，可能是當時布朗到諾埃爾家中，發現亨利正在殺害、分屍諾埃爾，所以遭到滅口。而亨利的屍檢中也顯示，他服用大量的藥物後將自己關在衣櫃內死亡。根據諾埃爾的鄰居表示，「不知道什麼原因他會被這樣殺害，因為我們時常一起去賽馬，他是一個很棒的人，也不太會跟人結怨。」案情雖陷入膠著，警方仍往謀殺調查，將釐清諾埃爾、布朗是否有與人結怨。