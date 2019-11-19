直擊／理工大示威者撤離　學者聲援：不該逮捕救護員、社工　　

記者曾俊豪、游宗樺、宋良義／台北—香港連線報導

香港示威活動延燒到理工大學，經過徹夜激戰，示威者今（19日）上午陸續步出校園，《ETtoday新聞雲》在現場發現，許多大學教授前來協助學生。香港大學法律系教授張達明證實，昨天到現在已經有超過200多名未成年示威者離開，至於警方逮補救護員與社工，他則表示，自己覺得不應該。

▲香港理工大學撤出示威者與受困民眾。（圖／記者游宗樺攝）

張達明指出，自己週一已與警方討論，確定未成年的示威者不會被拘捕，他們僅需留下資料就可以回家，昨天到現在已經有超過200多位未成年示威者離開，不過，「已成年的示威者，警方還是要拘捕，如果沒有其他證據，日後也不一定會檢控。」

▲香港大學法律系教授張達明。（圖／記者游宗樺攝）

此外，警方在與示威者的激烈交鋒中，理工大現場還傳出有一批救護員及社工被逮捕、雙手反銬。對此，張達明則坦言，自己覺得不應該的逮捕救護員，但警方堅持拘捕調查處理，所以也很難評論。「就我所知，如果他們是社工，很多人昨天已經獲保，警方都是先逮捕。」

香港理工大學周邊自17日開始爆發衝突，示威者以校園作為根據地，與港警展開對峙，截至18日下午，約有600人被困在理工大學內。理工大學學生會會長廖建鈞指出，受困的600人大概7成左右都是學生。

▲脫困的示威者與香港民眾接受緊急救護。（圖／記者游宗樺攝）