香港警務處長「一哥」盧偉聰退休　鷹派鄧炳強接任

▲香港新任警務處長鄧炳強 。（圖／翻攝新華社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港警務處處長盧偉聰屆齡退休，《新華社》今（19日）報導，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，國務院2019年11月19日決定：任命鄧炳強為警務處處長，免去盧偉聰的警務處處長職務。

除發布人事令，新華社也對詳細介紹鄧炳強經歷，2006年至2008年期間，借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事專項主任一職，並在任內擢升為國際刑警有組織犯罪及暴力罪案組的主管。

2015年，晉升助理警務處長，出任港島總區指揮官及主管人事部；2017年，晉升至高級助理警務處長，並獲委任為行動處處長。；2018年12月，晉升獲委任為警務處副處長（行動）。



報導指出，鄧炳強曾於美國聯邦調查局國家學院（2003年）、上海浦東幹部學院（2001年） 、中國人民公安大學（2011年]）、 以及英國皇家國防研究學院（2013至2014年）等多所學院受訓。持有社會科學學士、工商管理碩士、及國際安全及策略碩士等學位資格。

香港《南華早報》報導，取代的原警務處長盧偉聰職務的鄧炳強，2017年晉升警務處副處長，立場「鷹派」的他在2012年至2014年擔任元朗警區指揮官期間，爆發多起掃黑醜聞，被外界視為偏袒元朗黑社會的爭議份子。