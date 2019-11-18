珍重再見！韓國瑜向隨扈相擁道謝：沒有你們就沒有今天平安的我…





▲韓國瑜、張善政赴中選會領表登記參選中華民國總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日上午前往中選會，與前行政院長張善政一同登記參選，因此維安工作改由國安局接手。對此，韓國瑜在晚間將影片分享至臉書，只見他分別與原本的隨扈相擁道別，引來許多隨扈不捨地敬禮，使他難過地說，「有你們真好，來日再相逢」。

韓國瑜臉書全文如下：

【有你們真好，來日再相逢】

今天，我順利完成2020年總統參選登記，同時正式由特勤中心接手維安工作，也是與你們道別的日子。

這一年來南征北討，雖然路途崎嶇顛簸，但不曾聽見抱怨，兢兢業業、盡忠職守、任勞任怨，默默地醞釀出一種濃烈到化不開的革命情感，我知道離別不是散場，而是邁入下一個階段，爾後各自回到原崗位上，而我征赴沙場，替中華民國的興亡盛衰奮鬥。

「丈夫非無淚，不灑離別間」，平時專業冷酷的你們，眼角眉梢之間終究藏不住那滿溢的情感，沒有你們就沒有今天平安的國瑜。

感謝您們，珍重再見。

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