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國軍嚴密掌握共軍航空母艦　蔡英文：我會堅守國家主權

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▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文17日上午才宣布副手由前行政院長賴清德擔任，國防部下午就證實中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。對此，總統蔡英文重申，「我會堅守國家的主權，守護我們得來不易的自由與民主。」

蔡英文表示，中國選擇在台灣的大選前，將航空母艦航入台灣海峽，「我要再次向北京當局呼籲，維持兩岸的和平穩定、確保人民福祉，是雙方共同的責任與目標。北京當局應該善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。」

蔡英文指出，也要請國人放心，有關中國的軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防上應該要部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，「我會堅守國家的主權，守護我們得來不易的自由與民主」。

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