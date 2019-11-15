大媽行李擋道…列車長好言相勸　她怒罵：孬種！

▲大媽指控列車長找麻煩。（圖／記者楊鈞典翻攝臉書爆料公社二社）

記者楊鈞典／台東報導

14日台鐵由台東往台中374車次自強號，途經大武與枋寮間，1名婦人因行李擋道影響他人行走，列車長上前勸導，卻遭婦人嗆聲服務態度差，全程被同車廂旅客拍下PO上臉書「爆料公社二社」。台東火車站站務主任彭國勳表示，行李只要不超過2件，長寬高不要太超過，大多可以讓民眾當隨身行李帶上車，放在座位上方的置物架即可。

原PO表示，坐在靠走道的紅衣大媽把行李箱平放在腳踏板下方，等便當送來之後，就把行李箱放在座位旁，明顯影響他人動線，餐車和垃圾車也無法順利通過。列車長前後前來勸說2次，第2次卻引來大媽破口大罵，認為列車長找麻煩，還要求列車長幫她把行李搬上行李架，或是去找其它空位，後來竟情緒失控，起身指著列車長飆罵「孬種」。

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後續列車長再次好言向大媽勸說：「妳的行李會造成大家的不便」，婦人回應：「這是你們台鐵造成我們旅客的不便」。終於有男乘客看不下去，主動伸手將大媽的行李放上置物架，並勸阻不要再爭論了。大媽仍舊不客氣的對列車長叫囂。網友紛紛白眼表示：「這誰家的老母啊，丟人現眼」、「這種大嬸真的神煩」、「台灣大媽不輸強國大媽」。

▼臉書爆料公社二社的PO文片段。（圖／記者楊鈞典翻攝臉書爆料公社二社）