　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變天！「北東連7天有雨」18縣市吹11級強風　最冷16度時間出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲今北東民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

變天了！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（18日）鋒面通過加上東北季風增強，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生機率，北部、東半部其他地區及恆春半島有局部短暫雨，且未來一周北部、東半部都容易下雨。他提到，本周菲律賓東方海面不排除有颱風發展，但侵台機會比較小。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至11級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨最低溫出現在嘉義的17.8度，北部今高溫約24到26度，和17日台北出現的31度高溫相比，降溫滿明顯的，至於中南部和花東仍有28到30度。

官欣平提醒，這波東北季風帶來的低溫在周二、周三比較明顯，中部以北、東北部約16到18度，部分空曠地區可能更低，至於南部和花東約18到21度；由於北部、東北部下雨較顯著，周二最涼，高溫也僅有20到22度，周三約22到25度；周四起東北季風減弱，北部低溫約19到22度，高溫約26到27度。

官欣平說，未來一周北東都容易下雨，今水氣比較多，周二、周三陰雨；南部周二、周三雲量增多，有零星短暫雨；周四起雖東北季風減弱，但仍有偏南邊水氣上來，雨區依舊集中在北東，而周四中南部也有局部短暫雨。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，海鷗颱風未來朝西北方向移動，抵達菲律賓偏北側改偏西南方，整體往西邊走，未來24小時維持強度或緩慢增強；周二清晨從最北邊經過呂宋島到南海，屆時強度會滿明顯減弱，對台影響是周三前都會有水氣帶上來，但今水氣比較明顯。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新各國（歐洲、美國、台灣）模式仍持續模擬，菲律賓東方的熱帶擾動周三、周四前後有機率發展成颱，亦將通過菲律賓進入南海，與台灣相距甚遠。

對此，官欣平分析，南邊海域的確有雲簇發展，菲律賓東方遠洋有低壓系統，往西行確實可能發展，也不排除成颱，但預估發展程度不一，還很難說；未來傾向通過菲律賓進入南海，跟海鷗颱風有點類似，侵台機會比較小，但對台灣的影響是水氣會帶上來。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼海鷗颱風將通過菲律賓進入南海。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
北迴歸線以南最大！　新世界級天坑「原始神秘洞穴」絕美照驚人曝
人妻偷藏保險套！夫愣1秒驚覺「綠光罩頂」　結局超傻眼
港警深夜派裝甲車衝撞「反遭汽油彈擊退」　示威者扔磚…警開2槍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

變天！「北東連7天有雨」18縣市吹11級強風　最冷16度時間出爐

快訊／宜蘭02:56有感4.1地震　大台北突「左右搖2秒」網嚇呆：以為鬧鬼

一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天

彰化菜農心碎哭了！奧客嫌貴逼退100元　竟當面「砸爛高麗菜」

越拜越虛弱！家中神像「慘白臉」飄詭異眼神　法師一看牆面：不單純

一周天氣出爐！北東變天低溫探15°C　氣象局曝雨最多、最冷時間點

失業快4年！他飛英國想回台…找工作卡關「不如當尼特」　網認真建議：務實

家裡有老鼠！老母才講完...垃圾桶躺「焦黑乾屍」她嚇愣　好奇一戳超反轉

搶在小英造勢現場掛布條　環團籲民進黨兌現「礦業改革」政治承諾

大觀音亭暨祀典興濟宮清寒優秀獎學金頒發　86位學生獲獎

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉民也現身「破除生氣謠言」

小S悄悄登場「讓林志玲當最美」　捐10萬到志玲姐姐慈善基金會

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

變天！「北東連7天有雨」18縣市吹11級強風　最冷16度時間出爐

快訊／宜蘭02:56有感4.1地震　大台北突「左右搖2秒」網嚇呆：以為鬧鬼

一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天

彰化菜農心碎哭了！奧客嫌貴逼退100元　竟當面「砸爛高麗菜」

越拜越虛弱！家中神像「慘白臉」飄詭異眼神　法師一看牆面：不單純

一周天氣出爐！北東變天低溫探15°C　氣象局曝雨最多、最冷時間點

失業快4年！他飛英國想回台…找工作卡關「不如當尼特」　網認真建議：務實

家裡有老鼠！老母才講完...垃圾桶躺「焦黑乾屍」她嚇愣　好奇一戳超反轉

搶在小英造勢現場掛布條　環團籲民進黨兌現「礦業改革」政治承諾

大觀音亭暨祀典興濟宮清寒優秀獎學金頒發　86位學生獲獎

快訊／三重16歲少年「左胸一道穿刺傷」　凌晨滿身血倒臥路口亡

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！　阿乃PO照「戴綠帽」：我很絕望…憔悴現況曝

新北正妹女大生慘成白骨！「冤魂每晚來搖床」他崩潰帶警挖屍　下跪道歉

瘋電影／催眠．裁決　九十分鐘扭轉判決危機

電動車退役電池怎麼處理？用來打造「黑天鵝電動船」遊塞納河

許仁杰5天後娶回大3歲美嬌妻！　星光一班有望齊聚

顏思妤／【獄政人權】不人道的獨居監禁　孤立比等死更可怕

黃創夏批2020「憑什麼換韓國瑜吃香喝辣」　要國民黨自救：換個正常人吧！

台中3屍案死者2兒女不知母遇害：媽媽有打給我們說，他們周六要下來都沒有

慶生完性侵女高中生　壽星捧20萬和解掰「心甘情願」反打臉

舞池變火海！夜店跨年持仙女棒倒數灑紙巾　網酸「跨完直接普渡」

生活熱門新聞

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

雨彈襲北台驟降8°C　大變天濕涼3天

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

北東變天低溫探15°C「最冷時間點曝」

月上12天班！農場缺工「現領1萬5」

即／02:56宜蘭有感地震　搖2秒

取貨「我姓楊，木易楊！　店員反應讓店長衝出來開罵

變天！「北東連7天有雨」18縣市吹11級強風探16度

經過月老廟…木頭男一句「理科情話」征服女友！

奧客嫌貴砸爛高麗菜　彰化菜農當場哭了

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

1120個保險套堆金字塔　斷片哥：怎麼消耗

更多熱門

相關新聞

雨彈襲北台驟降8°C　大變天濕涼3天

雨彈襲北台驟降8°C　大變天濕涼3天

風吹雨落之秋涼「大變天」！中央氣象局表示，18日鋒面通過，加上東北季風增強，且南方海面的26號海鷗（KALMAEGI）颱風外圍環流夾帶水氣移入台灣，北部及東半部轉有雨，猶如溜滑梯般驟降溫高達8度，尤其入夜後至19日（下周一）清晨降更低，中部以北低溫下探16度，北台灣明顯便天濕涼3天。

北東變天低溫探15°C「最冷時間點曝」

北東變天低溫探15°C「最冷時間點曝」

鋒面+海鷗水氣周一起變天　彭啟明：容易有雨到周日

鋒面+海鷗水氣周一起變天　彭啟明：容易有雨到周日

18日北部轉濕冷低溫一路掉至17度

18日北部轉濕冷低溫一路掉至17度

下週高溫驟降濕冷　第27號颱風恐生成

下週高溫驟降濕冷　第27號颱風恐生成

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風官欣平吳德榮

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

林志玲「夢幻禮服」登場根本公主！AKIRA 下一秒動作Q炸

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

林志玲婚禮 小S巴AKIRA身上

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

林志玲婚宴後又出來道謝！AKIRA霸氣一摟老婆：I love you

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面