變天！「北東連7天有雨」18縣市吹11級強風　最冷16度時間出爐

▲今北東民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

變天了！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（18日）鋒面通過加上東北季風增強，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生機率，北部、東半部其他地區及恆春半島有局部短暫雨，且未來一周北部、東半部都容易下雨。他提到，本周菲律賓東方海面不排除有颱風發展，但侵台機會比較小。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至11級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨最低溫出現在嘉義的17.8度，北部今高溫約24到26度，和17日台北出現的31度高溫相比，降溫滿明顯的，至於中南部和花東仍有28到30度。

官欣平提醒，這波東北季風帶來的低溫在周二、周三比較明顯，中部以北、東北部約16到18度，部分空曠地區可能更低，至於南部和花東約18到21度；由於北部、東北部下雨較顯著，周二最涼，高溫也僅有20到22度，周三約22到25度；周四起東北季風減弱，北部低溫約19到22度，高溫約26到27度。

官欣平說，未來一周北東都容易下雨，今水氣比較多，周二、周三陰雨；南部周二、周三雲量增多，有零星短暫雨；周四起雖東北季風減弱，但仍有偏南邊水氣上來，雨區依舊集中在北東，而周四中南部也有局部短暫雨。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，海鷗颱風未來朝西北方向移動，抵達菲律賓偏北側改偏西南方，整體往西邊走，未來24小時維持強度或緩慢增強；周二清晨從最北邊經過呂宋島到南海，屆時強度會滿明顯減弱，對台影響是周三前都會有水氣帶上來，但今水氣比較明顯。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新各國（歐洲、美國、台灣）模式仍持續模擬，菲律賓東方的熱帶擾動周三、周四前後有機率發展成颱，亦將通過菲律賓進入南海，與台灣相距甚遠。

對此，官欣平分析，南邊海域的確有雲簇發展，菲律賓東方遠洋有低壓系統，往西行確實可能發展，也不排除成颱，但預估發展程度不一，還很難說；未來傾向通過菲律賓進入南海，跟海鷗颱風有點類似，侵台機會比較小，但對台灣的影響是水氣會帶上來。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼海鷗颱風將通過菲律賓進入南海。（圖／氣象局）