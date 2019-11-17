　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面+海鷗水氣周一起變天降溫！彭啟明：容易有雨到周日　又有颱風可能生成

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,機車族,通勤,機車騎士,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周一將變天，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，周一（18日）鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部有短暫陣雨，花蓮、台東和中南部山區也有局部短暫陣雨，且本周也不排除有颱風生成。若屆時成颱，將是今年第27號颱風「鳳凰」（Fung-wong，香港提供，指鳳凰山）。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，本周還有低壓會再接近，恐怕容易有雨到周日。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（17日）清晨各地低溫約17到20度，白天各地高溫約27到30度；今會有南方水氣進入東半部陸地，東半部、恆春半島及基隆北海岸將轉為有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，周一鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部有短暫陣雨，花蓮、台東和中南部山區也有局部短暫陣雨；周二（19日）、周三（20日）東北季風影響，東北部降雨比較明顯、雨區廣一點，北部、花東、中南部山區比較局部；周四（21日）起東北季風減弱，但因南方仍有水氣飄上來，下雨範圍類似，東北部的雨較明顯，北部、花東、中南部山區較局部。

張承傳指出，周一溫度下降，北部、東北部白天高溫約24、25度，周二、周三高溫約20、21度；至於這波冷空氣帶來的低溫則差不多，約17到18度。

▼氣象局預測北部周二白天高溫也僅20度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，海鷗颱風今晨2時在鵝鑾鼻東南方840公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。張承傳說，海鷗速度滿慢的，預估周二到呂宋島，屆時強度會減弱，但這幾天中層水氣會帶到台灣來。

彭啟明表示，周日晚到周一有一波東北風再度南下，配上海鷗颱風外圍水氣，北東迎風面容易有雨，一直持續幾天；本周菲律賓東方海面還有低壓會再接近，恐怕容易有雨到周日，請大家留意本周天氣變化比較多。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」提到，多國模式皆模擬周三、周四前後，菲律賓東方又有熱帶擾動發展，如果形成將是第27號颱風。對此，張承傳說，本周的確「會有東西長起來」，也不排除變颱風，預測路徑跟海鷗類似，會通過菲律賓進到南海，對台灣天氣不會有直接影響。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼氣象局預測，海鷗颱風將通過呂宋島到南海；至於風神颱風對台灣沒影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
鋒面+海鷗水氣明起變天降溫「容易有雨到周日」　又有颱風可能生
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面+海鷗水氣周一起變天降溫！彭啟明：容易有雨到周日　又有颱風可能生成

給邊緣人的交際撇步！與「臭臉人」互動5秘訣　取悅對方只是暫時緩解

21世紀女藝術家崛起　女孩的美應該要這樣欣賞　　

好天氣掰！海鷗外圍周日午後雨先來　18日北轉濕冷低溫掉至17度

iPhone行事曆滑到1583年　他app死當「再也打不開」...網不信邪：天阿別試！

第5名是史上最強中華隊！　他搬「真一級賽戰績」證明...網淚推：就差1球

嘉義市倡導女權精神　行人號誌燈小綠人「紮馬尾、穿裙子」

人妻早餐吃不夠！老公貢獻自己那份　婆婆「面露尷尬」...網羨慕：恭喜妳

政大包種茶節　37科系玩投杯球、國旗遊戲放大絕搶學生

手術2次！她躺病床「天菜歐爸進房」量心跳不準啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

喜歡熱情台灣人、摩托車文化 加拿大師最愛寶島「10大理由」

鋒面+海鷗水氣周一起變天降溫！彭啟明：容易有雨到周日　又有颱風可能生成

給邊緣人的交際撇步！與「臭臉人」互動5秘訣　取悅對方只是暫時緩解

21世紀女藝術家崛起　女孩的美應該要這樣欣賞　　

好天氣掰！海鷗外圍周日午後雨先來　18日北轉濕冷低溫掉至17度

iPhone行事曆滑到1583年　他app死當「再也打不開」...網不信邪：天阿別試！

第5名是史上最強中華隊！　他搬「真一級賽戰績」證明...網淚推：就差1球

嘉義市倡導女權精神　行人號誌燈小綠人「紮馬尾、穿裙子」

人妻早餐吃不夠！老公貢獻自己那份　婆婆「面露尷尬」...網羨慕：恭喜妳

政大包種茶節　37科系玩投杯球、國旗遊戲放大絕搶學生

手術2次！她躺病床「天菜歐爸進房」量心跳不準啦　抱怨文暴動求診：眼睛骨折了

台青西遊記／「不要臉哲學」闖上海　《小時代》歌手高愷蔚的音樂夢

專訪／不只要會演戲，還要很會做人　吳思賢出道5年認：心態變了

影／首次牽手高人氣百貨！　「金雞百花」主題展吸正妹打卡

牛奶湯浴、日式客房　陽明山高規質感溫泉飯店

婚戀網站大賽「人妻和陌生男口水熱烈交換」　老闆上台揍她：我兄弟老婆

「咱台灣不接受改革死路一條」　韓國瑜：呼籲支持者一心一德集中選票雙贏

麻瓜們快訂房入住！哈利波特出生的房子變身民宿　1晚台幣5千有找

鋒面+海鷗水氣周一起變天降溫！彭啟明：容易有雨到周日　又有颱風可能生成

旅英港人劍橋聚集　要求學院「下架」特首林鄭月娥榮譽院士頭銜

給邊緣人的交際撇步！與「臭臉人」互動5秘訣　取悅對方只是暫時緩解

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

生活熱門新聞

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

iPhone行事曆滑1583年　打不開了

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

老公貢獻自己早餐　婆婆突面露尷尬了...

她躺病床「天菜進房」：量心跳不準啦

18日北部轉濕冷低溫一路掉至17度

師留評語！國小妹「撿到槍開嗆」網捏冷汗

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

賣襪弟被爆家庭黑幕！他提「5點現況」力駁

她幫阿桑移「鎖龍頭機車」：腰快斷　媳婦出現傻眼了

兒女不回家！媽「收2訊息」秒失眠

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

更多熱門

相關新聞

18日北部轉濕冷低溫一路掉至17度

18日北部轉濕冷低溫一路掉至17度

下週高溫驟降濕冷　第27號颱風恐生成

下週高溫驟降濕冷　第27號颱風恐生成

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

北台灣下週「驟降濕冷」　高溫不到20℃

北台灣下週「驟降濕冷」　高溫不到20℃

海鷗水氣+鋒面下周來亂！雨最多時間點曝

海鷗水氣+鋒面下周來亂！雨最多時間點曝

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲颱風彭啟明張承傳吳德榮

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

小A辣突投震撼彈：在變性！

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

洗腦賺佣金　80名大學生賠600萬

22歲妹子月經沒來過！「歷任男友都進不去」醫生檢查GG了

2019韓軍人票選女神TOP10！最小的才15歲

轎車中興橋翻覆燒爛　單親媽車內成焦屍

朴敏英隔4年剪「齊眉短瀏海」！

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

5幼擠被子取暖　網見亮點秒笑炸

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

更多

最夯影音

更多
中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效
台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面