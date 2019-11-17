鋒面+海鷗水氣周一起變天降溫！彭啟明：容易有雨到周日　又有颱風可能生成

▲周一將變天，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，周一（18日）鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部有短暫陣雨，花蓮、台東和中南部山區也有局部短暫陣雨，且本周也不排除有颱風生成。若屆時成颱，將是今年第27號颱風「鳳凰」（Fung-wong，香港提供，指鳳凰山）。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，本周還有低壓會再接近，恐怕容易有雨到周日。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（17日）清晨各地低溫約17到20度，白天各地高溫約27到30度；今會有南方水氣進入東半部陸地，東半部、恆春半島及基隆北海岸將轉為有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，周一鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部有短暫陣雨，花蓮、台東和中南部山區也有局部短暫陣雨；周二（19日）、周三（20日）東北季風影響，東北部降雨比較明顯、雨區廣一點，北部、花東、中南部山區比較局部；周四（21日）起東北季風減弱，但因南方仍有水氣飄上來，下雨範圍類似，東北部的雨較明顯，北部、花東、中南部山區較局部。

張承傳指出，周一溫度下降，北部、東北部白天高溫約24、25度，周二、周三高溫約20、21度；至於這波冷空氣帶來的低溫則差不多，約17到18度。

▼氣象局預測北部周二白天高溫也僅20度。（圖／氣象局）

氣象局觀測，海鷗颱風今晨2時在鵝鑾鼻東南方840公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西進行。張承傳說，海鷗速度滿慢的，預估周二到呂宋島，屆時強度會減弱，但這幾天中層水氣會帶到台灣來。

彭啟明表示，周日晚到周一有一波東北風再度南下，配上海鷗颱風外圍水氣，北東迎風面容易有雨，一直持續幾天；本周菲律賓東方海面還有低壓會再接近，恐怕容易有雨到周日，請大家留意本周天氣變化比較多。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」提到，多國模式皆模擬周三、周四前後，菲律賓東方又有熱帶擾動發展，如果形成將是第27號颱風。對此，張承傳說，本周的確「會有東西長起來」，也不排除變颱風，預測路徑跟海鷗類似，會通過菲律賓進到南海，對台灣天氣不會有直接影響。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼氣象局預測，海鷗颱風將通過呂宋島到南海；至於風神颱風對台灣沒影響。（圖／氣象局）