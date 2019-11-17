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一周天氣出爐！北東變天低溫探15°C　氣象局曝雨最多、最冷時間點

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周一起鋒面通過加上東北季風增強，北東變天濕涼，氣溫也逐漸下降。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

揮別周末晴朗溫暖的好天氣，周一起北東大變天！氣象局指出，周一起鋒面通過、東北季風增強，再加上海鷗颱風帶來水氣，北部、東半部轉雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區降雨持續，更會有局部較大雨勢發生。在溫度部分也有大轉變，北台灣明天起逐漸降溫，周二清晨最冷，中部以北低溫下探15度，白天高溫也僅有20-22度，整天感受偏涼。

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲周一起，北部東北部降雨機率提高，其中基隆北海岸及宜蘭有較大雨勢發生機率。（圖／記者李毓康攝）

氣象預報員陳建安表示，下周天氣大致分為2階段變化，周一有道鋒面通過台灣，隨後東北季風增強，將持續影響到周三，這段期間除了鋒面跟東北季風帶來水氣，海鷗颱風外圍水氣也會影響台灣，最容易下雨的地方為北部、東半部及恆春半島，主要以基隆北海岸和宜蘭降雨比較持續，也有局部較大雨勢發生。中南部地區也會雲量增多，南部偶爾飄雨，但雨勢不大。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周一北台轉雨降溫，周二各地有感轉涼。（圖／中央氣象局）

在溫度部分，周一起逐漸降溫，北部降溫感受最明顯，將從今天的29-31度高溫，降為24-26度，降幅約有5~7度。其中周二清晨是最冷時間點，中部以北、東北部低溫僅16-18度，沿海空曠地區更可能下探15度，南部及花東則為18-20度。周二白天北部也是整天偏涼，高溫僅20-22度，周三稍回升，高溫有24-25度，中南部白天高溫則仍有28-29度。

周四之後到周日，東北季風減弱，風向轉為偏東風，各地氣溫會持續回升，低溫可回到19-23度，北部、東半部高溫也會來到26-28度，中南部為28-30度。

在降雨方面，周四後北部、東半部仍可能持續有斷續降雨，不過雨勢相較周三前會稍小一點，中南部地區則會轉為多雲、偶爾看到陽光的天氣。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲除了風神及海鷗颱風外，菲律賓東邊還有低壓醞釀發展跡象。（圖／中央氣象局）

至於熱帶系統發展，除了目前的風神及海鷗2個颱風外，菲律賓東邊還有個低壓系統有發展跡象，但發展時間點尚未明朗，不過導引氣流會使該系統未來大致趨向菲律賓一帶，直接影響台灣機率低。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則指出，周一鋒面通過、東北季風增強、海鷗水氣北上，北、東部容易下雨，中、南部雲量增多，境外污染來襲，空氣品質糟糕，「雨水、涼冷、髒空氣」明天一次到位。其中，北、東部容易下雨，濕涼冷的天氣至少3天，但中南部基本上多雲或陰天，有時出太陽，天氣大致穩定。

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