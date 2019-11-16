好天氣掰！海鷗外圍周日午後雨先來　18日北轉濕冷低溫掉至17度

▲18日北部一早就轉為有雨的天氣。（圖／ETtoday新聞雲資料照／記者林敬旻攝）

記者陳詩璧／台北報導

好天氣不持久，明（17日）起受到海鷗颱風外圍雲系影響，台灣東半部包括了恆春半島和基隆，中午過後轉為有雨的天氣，周一（18日）開始，東北季風接力報到，北部轉為濕冷天，而且溫度愈晚愈冷，到19日低溫會掉到17、18度，沿海空曠地區最低還會掉到16、17度。

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▲周日下午開始轉為有雨的天氣，北部的雨將持續下到周四、周五。（圖／翻攝彭啟明臉書）

氣象局預報員李孟軒提到，18日東北季風增強北部、東北部天氣轉涼，這一波東北季風的水氣比較多，北台灣有短暫降雨，花東和中山南山區也會有局部短暫雨的狀況，而中南部平地的雨量也會變多，周二（19日）是此波東北風影響最大的時間點，北部高溫20度左右，低溫掉到17、18度，沿海空曠地區還有可能掉到16度，這樣的天氣型態要持續到（20日）白天才有稍微回升。

▲海鷗颱風預估18日靠近菲律賓。（圖／翻攝中央氣象局）

李孟軒提到，雖然周四（21日）開始隨著東北季風減弱，氣溫會回升，但是水氣仍多，北部、東北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，東北部地區降雨時間較長。另外，24日至26日為偏東風的環境，迎風面的東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。至於海鷗颱風預估周一將會靠近菲律賓，觸陸之後威力減弱。