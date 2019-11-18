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一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天

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▲▼一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

風吹雨落之秋涼「大變天」！中央氣象局表示，18日鋒面通過，加上東北季風增強，且南方海面的26號海鷗（KALMAEGI）颱風外圍環流夾帶水氣移入台灣，北部及東半部轉有雨，猶如溜滑梯般驟降溫高達8度，尤其入夜後至19日（下周一）清晨降更低，中部以北低溫下探16度，北台灣明顯便天濕涼3天。

氣象局預報，18日鋒面通過，隨後東北季風增強，加上海鷗颱風持續供應水氣，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及恆春半島有斷續降雨，其中基隆北海岸、宜蘭降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，北台灣明顯轉濕涼，氣溫驟降7、8度的落差，中南部雲量也轉多。

▲▼一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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▲▼一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

氣溫方面，隨著冷空氣逐漸南下，全台清晨低溫約17至21度間，白天北台灣高溫約24度，中南部及花東可達28至30度，入夜至19日低溫降更低，中部以北及東北部剩約16度，沿海空曠地區可能更低，南部及花東低溫則在19度左右。

根據氣象局觀測，第26號海鷗輕度颱風17日晚間8時位於鵝鑾鼻南南東方690公里海面上，正以時速12公里速度，緩慢向西北、朝菲律賓北側移動，預估之後將進入南海，對台灣沒有直接影響，但外圍雲系將會為台灣帶來一些降雨。

預估濕涼天氣將持續3天，氣象局指出，19、20日（周二、三）仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣整天偏涼，19日高溫僅20度，其中東北部降雨較持續，南部雲多偶有飄雨，中部多雲，早晚偏涼、日夜溫差大。一直到21日（周四）東北季風才減弱，氣溫逐漸回升。

▲▼一夜大變天！海鷗颱風+東北季風　雨彈襲北台「驟降8°C」濕涼3天。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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