LIVE／宋楚瑜搶頭香登記選總統　韓國瑜帶百名青年拚氣勢

記者徐政璿／台北報導

第15任總統、副總統選舉11月18日起開始申請登記，國民黨和親民黨總統參選人不約而同的挑上登記首日赴中選會登記參選，宋楚瑜和副手余湘在上午11時抵達，韓國瑜和副手張善政會在11時30分抵達，在百位青年陪同下力拼勝選氣勢。《ETtoday新聞雲》全程直播。

據了解，原本韓國瑜規劃18日上午10時前往登記，但得知親宋楚瑜與余湘將於上午11時「搶頭香」前往中選會登記參選後，為了尊重政壇前輩，才將登記時間往後延。

根據中選會公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於2020年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。根據中選會規劃，將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤。

親民黨主席宋楚瑜13日正式對外宣布，將投入2020總統大選，並宣稱這是他的「終局之戰」。親民黨16日發出採訪通知，親民黨總統參選人宋楚瑜、副總統參選人余湘18日上午11時，將前往中選會登記，並在登記完成後將接受媒體聯訪。

韓國瑜陣營也發出採通指出，韓國瑜將在18日的11時30分前往中選會登記參選，並且將在登記後受訪。據了解，韓國瑜前往登記時，會有約百名青年陪韓國瑜前往登記，除了衝氣勢，也象徵著要持續爭取青年支持的決心。

據了解，總統蔡英文和副手賴清德的「蔡賴配」，目前預定會在19日上午前往中選會登記。

▲國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政。（圖／記者李毓康攝）

▲親民黨正副總統參選人宋楚瑜、余湘。（圖／記者李毓康攝）

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