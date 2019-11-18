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快訊／捲入「貴婦團」炒房　高市觀光局主秘高美蘭：即日起將請長假

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▲0509高美蘭高市議會。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市觀光局主秘高美蘭。（圖／資料圖）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間購入南港7200萬豪宅，周刊更爆料，當時跟李佳芬一起買房的「貴婦團」包括現任高雄市觀光局主秘高美蘭；不少民進黨議員已經幾次請高美蘭進議會備詢，並進一步檢舉她財產申報不實，申報內容沒有存款、卻還能炒房；事隔幾天，高美蘭終於回應了，提到房產投資都是許多年前的往事，當時並非公職，最後並表示從即日起開始請長假。

「是非自有曲直，公道自在人心」高美蘭針對近日外界言論的刻意紛擾，鄭重聲明如下：

1. 本人初次擔任公職，第一次進行財產申報，依表單認定申報。如有因不了解規定的疏忽，必完全接受指正，絕非刻意申報不實。

2.依據規定，現金、存款及股票(當時本人理解乃以每股面額10元計算)未達100萬元的申報門檻即可不申報，因此本人及配偶存款呈現上為零。

3.本人房產投資都是許多年前的往事，當時並非公職，資產的增減有一定的過程，全都是個人努力的痕跡，亦非倚靠公職身份非法取得，但議員刻意且惡意的解讀，令人遺憾。本人既無貪凟，亦無財產無由爆增，卻要受到這樣的指控，唯有相信公道自在人心，自有還我清白之時。

4.本人主修行銷管理，創業期間亦投入整合行銷業務，對於城市觀光自有熱情及想法，這也是本人到任高雄的原因。期盼各界共同為高雄的發光發熱打拼，就此拋開政黨的糾結與對立，勿再因政治的攻防而嚴重影響到公義的判斷。

目前政治的紛擾已經讓一切失焦，同時也為避免有行政不中立之疑慮，自即日起，本人將請長假，還給市府同仁一個就事論事的議事空間；期待觀光局同仁可以因此專心推廣觀光，免受太多政治因素干擾。

「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
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