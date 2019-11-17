避免系統性賄選　嘉義地檢署攜手嘉南農田水利會抓賄

▲▼ 嘉義地檢署攜手嘉南農田水利會齊力反賄 。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

總統副總統與立法委員二合一選舉，將於明年1月11日為國家選出擘劃政策的領導者與決策者，由於選舉結果攸關國家未來的發展，嘉義地檢署基於查察賄選職責全力執行選舉查察工作，避免金錢、暴力及假訊息介入選舉。有鑑於去年九合一選舉查獲嘉南農田水利會李姓主任和呂姓女技工因私人交情濫用公務機關資源涉嫌為嘉義市某兩名市議員買票，除傷害機關形象外，此為系統性賄選，更嚴重敗壞選風，嘉義地檢署與嘉南農田水利會共同合作，分別於縣、市農田水利會管理處舉辦2場反賄選宣導，由楊麒嘉檢察官及張建強檢察官結合地區特性、主客觀環境等因素，分享自身查察賄選之經驗案例，盼提升與會人員之廉潔法紀觀念。

檢察長繆卓然表示，「嘉義地檢署去年5合1選舉查察賄選成績亮麗，共起訴284件239人，經臺灣嘉義地方法院審理後，已有278件判處有罪，大部分被告遭法院判處有期徒刑4年6月至2年不等，有罪率高達98%，有些樁腳被查獲的時候，常常以「還人情」為藉口，不願吐實，到最後就是被法院重判，造成「別人當選，爽爽過，自己判刑，作苦牢」的現象，以前為人作保是呆子，今天為人樁腳買票是大憨呆。

有些選民為了區區新臺幣1千元，被起訴罰錢繳幾萬元給國庫，甚至坐牢也是不值，殊不知選票是神聖無價的，更不是買賣的標的，不如提出檢舉，光明正大拿獎金，不必整日擔心上法院。提出檢舉查獲樁腳，就可獲得50萬元檢舉獎金，若有立法委員候選人買票的情資，檢舉獎金更高達1000萬元;總統副總統候選人最高1500萬元。因此再次呼籲大家檢舉賄選拿獎金，切勿貪圖小利，賤賣手中神聖的一票，共同營造乾淨的選舉風氣」。