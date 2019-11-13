內埔警攜手屏檢署深入原鄉「反賄選」　檢舉人身分百分之百保密

▲屏東地檢署與內埔警分局前天在轄區瑪家鄉三和村進行反賄選宣導，反應熱絡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉於2020年1月11日舉行，為避免原鄉部落居民因地域偏遠、文化及舊習認知上差異，發生賄選情事，屏東地檢署與內埔警分局前天在轄區瑪家鄉三和村進行反賄選宣導。檢警呼籲拒絕賄選，檢舉賄選可拿到大筆獎金，身分絕對保密。

這項反賄選宣導會，由屏東地檢署董秀菁主任檢察官宣導民眾正確的選舉守法觀念；再由副分局長林壽松及偵查隊隊長張程湧倡導「檢舉賄選、人人有責」，期望全民一同打擊「賄選」，建立優質選風。

為讓部落vuvu們都能瞭解宣導內容，中村長老教會也貼心指定人員即時翻譯，搭配有獎徵答，炒熱氣氛，獲得鄉親熱烈迴響。

董秀菁表示，該署致力「積極查賄、壓制暴力及全面反賄選」三大工作目標，並針對買賣票等違法情事積極嚴辦，杜絕賄選歪風，還給全民一個乾淨的選舉環境，並強調為徹底掃蕩賄選，如係檢舉總統副總統或立法委員候選人賄選者，每一檢舉案件可請領新台幣1500萬元到1000萬元不等的高額檢舉獎金。

張張程湧則在會中拍胸鋪保證，每一件檢舉人的身分資料絕對100%保密，鼓勵部落民眾勇於檢舉。

內埔警分局長蔡耀順表示，該分局已積極執行各項查賄工作並防制選舉暴力情事，也呼籲民眾要堅守正確的選舉觀念，全民反賄選，共同建立一個優質、乾淨的選舉環境。