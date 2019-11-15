北檢反賄開鑼　瑞莎帶新住民首投族「繼續買票」口誤…嚇壞觀眾

記者劉昌松／台北報導

2020年總統、副總統大選還沒開跑，各地司法機關已經積極展開選舉查察工作，台北地檢署和移民署邀請烏克蘭裔藝人瑞莎等，剛歸化台籍的首投族，一起帶領反賄選，1名菲律賓裔的新住民因為緊張，不小心把「我拒絕買票」，說成「我繼續買票」，讓場下法務部、檢警調官員和觀眾都捏了一把冷汗。

▲台北地檢署找來歸化入籍的新住民以及原住民、台籍、客籍民眾一起倡導反賄選 。（圖／記者劉昌松攝）

▲瑞莎以代言人身分出席北檢反賄選活動。（圖／記者劉昌松攝）

根據統計，這次大選全台有數十萬新住民是首次參與投票，其中超過8000人戶籍在台北地檢署轄區，為了展現台灣多元包容的民主法治，台北地檢署特地和內政部移民署、交通部鐵路局、更生保護會台北士林分會、犯保台北分會合作，以新住民為主打宣導反賄。

來台10年的瑞莎在2019年初拿到中華民國身分證，也將參與2020的大選投票，她用烏克蘭語和國語先後表達，「選舉之間，不能拿任何的禮物和任何的錢，如果有人教你去投票給誰，這樣是非常錯的」，菲律賓裔的吳小姐因為太緊張了，脫口說出：「我支持反賄選，我繼續買票」，讓台下一片錯愕，還好主持人趕緊幫忙補充，原來是「我拒絕買票」。

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