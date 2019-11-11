南檢與嘉南農田水利會　共辦6場反賄宣導

▲台南地檢署與嘉南農田水利會合作，自10月29日至11月7日止，共同舉辦逾6場反賄選宣導，由台南地檢署檢察長林錦村親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應2020大選，台南地檢署與嘉南農田水利會合作，自10月29日至11月7日止，共同舉辦逾6場反賄選宣導，由台南地檢署檢察長林錦村親自主持，檢察官以生動活潑、柔性自然方式，分享查賄及防制選舉暴力等案例，盼提升反賄選的廉政法紀觀念；6場宣導活動計約300餘人參加，有效提升營造全民反賄選氛圍。

台南地檢署與嘉南農田水利會本會禮堂，舉辦「法治教育及反賄選宣導」活動，舉行第6場次宣講課程，邀集近百餘名水利會職員、民眾到場參與；台南地檢署檢察長林錦村於各活動場次中一再表示，民主國家的價值在於乾淨公平清廉的選舉環境，地檢署結合嘉南農田水利會舉辦「反賄選宣導」系列，即在倡導市民不買票、不賣票，勇於檢舉買票者，違法的人應接受法律的制裁，讓優秀的人才更有信心投入公職，為民眾服務，是做功德，並暨期提升公民社會責任，建立無賄選、清廉有效率的政府。

根據臺南地檢署統計，自2011年起至2019年8月止共發出2398萬9000元檢舉獎金；2018年度直轄市長、直轄市議員、里長選舉：起訴23件賄選案件，21件幽靈人口案件，提起當選無效之訴13件；所以藉由此次檢察、政風聯合出擊，共同反賄選的合作下，呼籲市民能秉成不賣票、不買票原則，知道有賄選的情事，希望民眾能踴躍提出檢舉，檢舉獎金最高新台幣1500萬元，可透過法務部檢舉專線0800-024-099檢舉，或向臺南地檢署06-2959839檢舉專線反映，不僅有機會獲得檢舉獎金，亦能共創公平、公正、客觀及乾淨的選舉。