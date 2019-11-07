「賄選終結者—全面出擊」首映會　南檢首創反賄選短片上大銀幕

▲台南地檢署時在國賓影城，舉辦「賄選終結者—全面出擊」首映會活動，由地檢署林錦村檢察長、國賓影城公司張中周董事長及副市長許育典等人共同主持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

正副總統暨立委選舉距離投票日只剩約2個月，各參選人即將在11月間登記，台南地檢署於7日上午10時在國賓影城2館3樓B廳，舉辦「賄選終結者—全面出擊」首映會活動，由地檢署林錦村檢察長、國賓影城公司張中周董事長及副市長許育典共同主持。

活動邀請台灣高等檢察署台南檢察分署張清雲檢察長、台南市調查處鄭伯卿處長、台南市警局許世旻副局長、台南市政風處高伯陽副處長、台南市刑警大隊林宏昇大隊長、台南市警一分局鄭榮崑分局長、永康分局呂世明分局長、台灣更生保護會台南分會宋俊明主委、犯罪被害人保護協會台南分會龔甫青主委及台南榮譽觀護人協進會李瑞煌理事長一同出席與會，共同宣導拒絕賄選，全面啟動強力查賄。

台南地檢署為將反賄選觀念深植民眾心中，提昇公民意識勇於檢舉賄選，特與國賓影城攜手合作，首創自製反賄選宣導短片登上大銀幕，由南檢吳維仁主任檢察官、王宇承檢察官2人義務分別掌鏡、擔綱演出，配合電影「魔鬼終結者—黑暗宿命」在台首映時機，巧妙融入該系列電影橋段，運用幽默活潑的拍攝手法，拉近與民眾的距離，提醒民眾明年大選將近，檢舉賄選、人人有責，守護寶貴的民主價值是每位公民責無旁貸的責任，激發民眾拒絕賄選的決心，切勿貪圖收賄賣票，以避免觸法、防患未然，更進而鼓勵民眾踴躍檢舉買票等賄選行為，讓賄選者落選、廉能者當選，營造乾淨公平無賄選的選風，落實民主政治選賢與能的精神。

張清雲檢察長表示，自己許久沒有進到電影院看電影，今天來到國賓影城觀看台南地檢署首創自製反賄選宣導短片，心情相當激動，也萬分感動，他非常感謝國賓影城張中周董事長慷慨允諾與台南地檢署合辦今日活動，2020年總統及立委大選即將到來，這攸關國家未來發展，也關係著全民的幸福及子孫的將來，因此大家都要很珍惜手中寶貴的選票，也要重視選舉必須恪遵公平、公正、公開的原則，不論買票賣票、假訊息或選舉暴力等不法手段，都會嚴重影響選舉公平性，雖然反賄選宣導影片只有短短30秒，但卻帶給大家深刻的感動，在此呼籲現場的朋友們，堅持拒絕賄選的決心，如有發現賄選等不法行為，要踴躍檢舉賄選，請牢記檢舉專線0800-024-099賺獎金，如同今日首映會片名「賄選終結者」，讓我們共同終結賄選亂象。

地檢署林錦村檢察長表示，國賓影城是全臺知名的連鎖影城，也是市民朋友看電影的主要休閒場所，而電影欣賞更是深受市民喜愛的休閒活動，非常感謝張董事長響應推動反賄選宣導之公益活動，並與許副市長共同呼籲全民拒絕賄選。

國賓影城免費提供南檢自製反賄選宣導短片於首映之日起至2020年1月11日投票日止在台南國賓影城1、2館計12個影廳電影開播前播放，提醒民眾不買票、不賣票、要檢舉，讓來到電影院的觀眾朋友由娛樂中便利獲悉反賄選資訊及檢舉賄選管道，更以片名「賄選終結者—全面出擊」首映會象徵地檢署強力查察賄選決心與態度，希望大家對於賄選、選舉暴力、賭盤、地下匯兌、假訊息、境外資金非法介入選舉等影響選舉的不法行為，要勇於提出檢舉，檢警調將全力加強查緝，讓害群之馬受到應有的法律制裁，唯有全民與政府齊心協力，反賄查賄總動員，才能有效遏止賄選歪風，建立無賄選、民主清廉政治。

張中周董事長表示，國賓影城本於當地企業及身為國民應盡的責任，非常榮幸能夠一同參與台南地檢署首部自製反賄選宣導短片首映會活動，共同呼籲民眾支持反賄選的理念，而反賄選的意義就在於大家能把神聖的選票投給心目中最理想的候選人，今天大家來到國賓影城看電影，也希望國賓影城能成為大家心目中最好的選擇。

副市長許育典表示，今天代表黃偉哲市長參加台南地檢署首部自製反賄選宣導短片首映會活動，2020年總統及立委選舉投票日在即，乾淨公平的選舉是民主國家最重要的內涵，唯有如此才能真正選賢與能，選出為全民服務的好人才，促進地方繁榮及國家發展，市府非常榮幸能夠與台南地檢署優秀的團隊一起努力、相互合作，共同宣示反賄選的決心，攜手共創台南成為賄選零容忍的城市。