反賄選不分你我　新住民作伙來…檢舉獎金高

▲ 屏東檢警等單位在東港海口人社區經營協會舉行新住民進行反賄選宣導，發現買票等行為，立即檢舉，可拿到很高檢舉獎金，新住民反應熱絡。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年總統、立委選舉選舉 投票日逼近，屏東檢警等單位在東港海口人社區經營協會舉行新住民進行反賄選宣導，發現買票等行為，立即檢舉，可拿到很高檢舉獎金，新住民反應熱絡

▲▼反賄選宣導，感應熱絡。

這項「檢舉賄選，人人有責」反賄選宣導活動，日前在東港海口人社區經營協會舉行，屏東地檢署、移民署屏東服務站、防檢局高雄分局等單位參與。

屏東地檢署主任檢察官李怡增利用簡報，向不同國家之新住民姊妹介紹及解說反賄選，並連結反賄選五大口訣，「一接」，接近賄選候選人蒐集證據；「二保」，保存賄選證據；「三打」，撥打檢舉電話；「四訴」，起訴就領1/4獎金；「五搞定」，判決有罪確定，領取全額獎金，讓姊妹們直呼真是簡單好記又專業。

東港警分局偵查隊隊長黃連鵬以反賄選問卷表方式，將反賄選觀念及檢舉獎金等訊息傳達於新住民們知悉。移民署屏東服務站主任謝明福率同隊長陳泗村與隊員一同參與，並透過反賄選宣導單讓現場新住民了解賄選常見方式，讓其瞭解並免於受害。而防檢局高雄分局簡毓樂技士則宣導防疫新知及法令相關規定，讓新住民返鄉回國之餘能注意動植物產品的攜帶，以免受罰。

東港警分局分局長劉清俊表示，警方對轄區內第一次參與投票的新住民朋友進行反賄選觀念的建立，並歡迎撥打檢舉專線110、0800024099及(08)8322293，警民共同合作反賄選，建立優質、乾淨的選舉文化。