何謂台灣要贏？蔡英文：改革贏過保守、進步贏過倒退、民主贏過民粹

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數54天，總統蔡英文17日上午正式宣布副手是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「英德配」正式成軍。蔡英文和賴清德17日下午出席全國暨台北市競選總部成立大會。她致詞時提到，什麼是台灣要贏？就是改革贏過保守、進步贏過倒退、民主贏過民粹。

▲蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文副手人選備受外界關注，小英每次受訪都說會在適當時機公布「最強組合」。蔡英文致詞時表示，「清德將會和我搭檔，參與2020正副總統選舉，這是2020我們民進黨的最強組合！」

蔡英文提到這次競選主軸「台灣要贏」。她說，什麼是台灣要贏，就是台灣改革要贏過保守、進步贏過倒退、民主贏過民粹，這就是2020台灣要贏。

蔡英文強調，想出漂亮的口號不難，但難道台灣的選舉只剩下口號，雖然自己不靠口號，但她知道庶民要什麼，蔡英文會繼續拚國政，給人民更好的生活。

其他人也看了這些...

►宣布副手賴清德！蔡英文：唯一目標「贏得勝利守護台灣」

►最強組合「蔡賴配」成軍！賴清德：在民眾期待中看到自己的責任

►蔡英文交付賴清德重要任務：國會過半、全力衝刺立委選情！

更多熱門新聞...

►陳建仁交棒賴清德 答應蔡英文接任「全國競選總部主委」

►「蔡賴配」登場前夕 蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

►蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配