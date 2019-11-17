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幕後／蔡英文狂接投訴...憂傾中藍委有權看「國防機密」　激出演說爆發力

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▲▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者張一中攝）

▲蔡英文成立全國競總。（圖／記者張一中攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文這兩天在高雄競總、全國競總成立大會上的演說，被認為「很不蔡英文」，不再平淡無奇，展現不同於以往的演說爆發力。據黨政高層指出，其中有個重要因素，在於這幾天她接到非常多投訴，憂心國民黨不分區立委名單中，有許多傾中人士未來有權翻閱國防機密，「軍方內部譁然，身為三軍統帥不能不大聲」。

黨內人士指出，蔡英文這兩天的演說，不再如過往三年來平淡無奇，不再溫順且毫無殺傷力，甚至被批評過度關注國政，身上沒有政治煙硝味；但是從這兩場的演說可以發現，她不一樣了。

「她在演說中，眉頭緊皺、眼神跟手勢更堅定，她一甩學者的溫順氣息，更像一個政治人物了。」黨內人士說，她的演說「很不蔡英文」，這也讓不少支持者回想起，當年在立法院不溫不火，大殺四方、辯才無礙的蔡英文回來了。

▲▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文成立全國競總。（圖／記者周宸亘攝）

談起蔡英文的改變，黨政高層觀察，在國民黨不分區立委名單敲定後，這份名單被視為最保守、反改革、最親中的勢力集結；其中如退役中將吳斯懷等「準立委」，未來都將進入國會。

黨政高層說，蔡英文這幾天不管走到哪裡都被「告狀」，許多人擔心國民黨親中的立委如果進入國會、外交及國防委員會，是有權翻閱「國防外交機密」的，軍方內部、青年軍官更是一片譁然，「這個時候，身為三軍統帥不能不大聲」。

「是有怒氣的氛圍！」黨政高層觀察，蔡英文有感受到這個氣氛，也覺得不妥，「我覺得，這是總統這兩天演說很霸氣，其中很大的原因之一」。

黨內人士說，民進黨陣營在確定由賴清德出任副手人選，高雄、全國競選總部成立，並由現任副總統陳建仁出任全國競選總部主任委員，象徵團隊完成整隊，「這兩天展現出霸氣演說的蔡英文，是韓國瑜已經投入選舉1個多月後，她正式吹起號角的起手式」。

▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者周宸亘攝）

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