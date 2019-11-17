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影／「我知道庶民要什麼！」　蔡英文酸韓國瑜：台灣從不缺光說不練的人

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記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

民進黨2020總統選戰由總統蔡英文與副總統參選人賴清德搭配參選，17日晚間在台北市北平東路進行全國競選總部成立大會，現場人潮眾多，氣氛熱鬧。蔡英文致詞時提到，這陣子很多支持者很焦慮，認為她應該學對手一樣「一直講、一直開支票、喊口號」，但那不是她的風格，台灣從來不缺光說不練的人，缺的是一個願意承受壓力，卻堅持往前走的人。

蔡英文17日下午進行全國競選總部成立大會，從下午2點活動開始，人潮陸續湧現北平東路，直到4點左右破萬人。根據流程規劃，在主持人開場、一連串表演後，首先會由民進黨主席卓榮泰上台致詞，之後會播放影片、再度進行表節目，接著是行政院長蘇貞昌致詞、副總統參選人賴清德致詞，經過大團結唱名上台後，約在傍晚5點40分左右，輪到總統蔡英文上台發言。

▲▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者張一中攝）

▲蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

針對國民黨不分區立委名單，蔡英文致詞時呼籲支持者們「別低估這份名單的意義」，國民黨這份名單代表最保守、最親中勢力的集結，就算因為輿論壓力拿掉一個人，也不代表不再親中，調整裡面人物順序，不代表就會擁抱進步價值，這名單已透露出國民黨在2020總統大選中打定主意，就是要推翻他們這3年的改革，「他們贏了，改革就輸了。」

蔡英文說，如果國民黨贏了，香港青年要怎麼看台灣？國際社會要怎麼看台灣？更重要的是，台灣人民如何看待自己？所以絕對要守住進步改革的力量，「2020，台灣要贏！」讓改革贏過保守，進步贏過倒退，自由贏過威權，民主贏過民粹，「這就是2020台灣要贏。」

蔡英文提到，身為總統參選人，她想要和大家說明過去3年的執政成績，也請大家理解，執政黨的他們要把台灣變更好沒有仙丹妙藥，只有靠每天踏實努力，想出漂亮口號不難，「但台灣政治難道只剩口號嗎？贏選舉只剩下口號嗎？我不靠口號，但我知道庶民要什麼！」

▲▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者張一中攝）

蔡英文說，庶民要家中長輩幫忙照顧，要生兒育女有政府扶一把，他們絕對是長照投入最多資源的政府；生育率低也不是一天兩天的事情，但過去大家只是擔心，沒有積極行動，所以他們推出育兒津貼，幫大家減稅，可說是史上最照顧孩子的政府。

蔡英文表示，庶民要的是供電穩定，需要乾淨的能源，所以他們提高再生能源，台灣第一座離岸風力發電廠已經啟用，這講了幾10年，只有他們這個政府有魄力來推動！且庶民需要台灣經濟發展，想看到投資一波波的來，這事情過去政府講很多，但直到今年才有幾十年沒有的投資大爆發，「大家都是用說的，但我們是用做的！」

蔡英文強調，別忘了國家要安全，海軍講10幾年的潛艦國造已經開始運行，相信國軍都會同意，蔡英文是位重視國防、看重國軍的總統。

▲▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者周宸亘攝）

「這陣子以來，很多支持者都很焦慮，建議我應該學對手那樣，一直講，一直開支票，一直喊口號…」蔡英文說，她明白大家的焦慮，但那並不是她的風格，「台灣從來不缺光說不練的人，也不缺喊口號的人，台灣缺一個願意承受壓力，卻堅持往前走的人！過去政府做不到、不敢做的，我都做了！而且我跟大家保證，未來四年還會繼續這樣做。」

蔡英文說，國際局勢在變化，美中貿易戰還在進行，香港抗爭越來越激烈，未來中國給台灣壓力只會更多，不會更少，在這種局勢下，台灣需要穩健且理性的領導人，需要具有國際視野、在複雜多變的情勢下精準判斷未來出路的人，也需要實在做事，幫人解決問題的人，「我相信我就是那帶領國家穩健前進的人！」

最後，蔡英文強調，相信大家已經看到他們過去三年多的努力，國家在往好的方向前進，狀態台灣不是未來式，而是現在進行式，希望大家再給民進黨四年，國家會更安全，經濟會更發展，照顧會更周全，改革更穩健，「明年1月11日，拜託大家總統一票支持最強組合，立委一票讓我們國會過半，英德勝利，贏得勝利！」

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