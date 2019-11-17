蔡英文痛斥藍營不分區名單：代表台灣最保守、最反改革、最親中勢力的集結





▲蔡賴配正式成軍。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數54天，總統蔡英文17日上午正式宣布副手是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「蔡賴配」正式成軍。蔡英文下午於台北市北平東路進行全國競選總部成立大會，賴清德將首度以副手身分與小英合體。蔡英文致詞時提到國民黨的不分區名單，她痛斥，這份名單代表台灣最保守、最反改革、最親中勢力的集結。

蔡英文致詞時表示，今天宣布了副手人選賴清德，這是一個1加1大於2的組合，要為台灣拚到底，護民主、拚經濟，讓台灣改革進步路線持續下去，蔡英文跟賴清德要贏，另外還有一個重要任務，就是國會要過半。

蔡英文提到，最近各政黨的不分區名單陸續提出來，民進黨提出的名單有各領域的人才。不過，國民黨的名單卻是引起國人強大反彈。

蔡英文說，要以嚴肅的心情提醒所有支持者，不要低估這一份名單的意義，「不要低估這一份名單對台灣改革的殺傷力，國民黨的名單，代表台灣最保守、最反改革、最親中勢力的集結。」

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