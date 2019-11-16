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國民黨不分區最「偷雞」的地方…選上15席謝龍介也進不了立法院

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▲▼國民黨中央委員會,謝龍介。（圖／記者蔡文鈴攝）

▲謝龍介。（圖／記者蔡文鈴攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區名單於16日敲定，令外界震驚的是，列在安全名單邊緣的台南市黨部主委謝龍介表示，將考慮退出不分區，更宣布明年1月11日選舉完就要參選黨主席。對此資深媒體人黃暐瀚16日在臉書發文分析，謝龍介就是現在國民黨不分區立委名單的「安全護墊」，他直言若謝龍介退出「事情會變很大條」。

黃暐瀚說，之前版本，謝龍介排11，前一位，是吳敦義主席；更動之後，變15，前一位，依舊是吳敦義主席。還真奇怪，謝龍介跟吳敦義，怎麼黏踢踢，綁牢牢？

黃暐瀚指出，吳敦義從8變10，再從10退到14，一路改變，唯一不變，就是有謝龍介「緊緊相隨」，不但相隨，還是「墊背」，是吳敦義的「安全護墊」，韓粉要是想讓龍介進立院，吳敦義就一定能進立院，但就算吳敦義進了立院，謝龍介卻未必能進立院，這就是這份名單，最「偷雞」的地方。

黃暐瀚表示，吳敦義14、謝龍介15，如果明年國民黨不分區，真的選到15席，謝龍介，能進立院嗎？「答案是不能」，因為憲法規定，不分區立委女性需佔1/2，就算國民黨選到15席，進立院的也是排16的「車宜靜」，不會是「謝龍介」。

而謝龍介稍早在中央黨部致詞時說，有朋友勸我退出不分區的名單，有韓粉也這樣主張，「我考慮兩三天」，因為黨內誠信跟互信很重要，但也強調，「若國會要靠韓粉才能過半的話，那讓我思考兩天。」

黃暐瀚分析，如果謝龍介真的退出，事情會很大條。第一、謝龍介一旦不在名單中，韓粉還會不會投給國民黨「政黨票」？第二、還沒推出不分區名單的政黨，如親民黨、新黨，如果順勢去挖角謝龍介，會不會一舉衝破5%，兩席起跳。進軍立院？「謝龍介一旦退出，事情會變很大條。」

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