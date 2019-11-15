國民黨最新不分區實質排名16　謝龍介：將參選黨主席

▲謝龍介表示，為了改革國民黨，只要2020年1月11日選舉完，他就正式宣布參選黨主席。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對國民黨不分區立委名單調整，國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介15日晚上表示，感謝黨中央這麼重視謝龍介，把他排在國民黨立法院席次實質過半的關鍵角色，他勇於承擔願奉獻一己之力，為國民黨在立法院過半而努力，並將參選黨主席。

謝龍介說，他被列不分區立委名單男生排名第15名，實質為第16名，他會為國民黨在立法院過半而努力。此外，為了推動刻不容緩的國民黨改革運動，只要1月11日選舉完，他就正式宣布參選國民黨黨主席，現在他正式啟動全國輔選列車，全台走透透，跟庶民一起為國民黨的候選人加油！

謝龍介說，韓國瑜選總統打拼要給人民幸福，呼籲大家一起和韓國瑜做伴，不要讓韓國瑜孤單，這樣庶民才能真正脫胎換骨。既然大家對現在的國民黨不滿意，不能因為一條枯枝砍掉整棵樹，集合庶民力量讓國民黨再一次脫胎換骨，明年1月11日後他正式參選黨主席，他將會研修黨章，支持韓國瑜總統兼任黨主席救黨救國。

謝龍介表示，希望支持韓國瑜的好朋友、支持謝龍介的兄弟姊妹、還有支持國民黨的朋友，這一次無論如何絕對不可以分裂投票，總統投給韓國瑜、立法委員投給國民黨的候選人，拿到政黨票，不爽可以罵三聲，罵完後請一定要投給中國國民黨，只要謝龍介進入立法院，國民黨立法院便實質過半，幫助韓國瑜總統順利施政。