林麗蟬奔波海外輔選2020卻未列不分區　黃暐瀚：國民黨放棄了新住民

▲國民黨立委林麗蟬。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區立委名單歷經3次變動後，16日經中常會表決拍板定案。然而，這次名單仍另外界感到不滿，資深媒體人黃暐瀚深夜在臉書發文「國民黨放棄了林麗蟬」，除了驚訝，我無話可說。

黃暐瀚說，睡前看到立委林麗蟬的「告別PO文」，心頭突然一酸；他提到，林麗蟬為了國民黨，打拼奮鬥整整四年，確定被放棄的這個晚上，她人在柬埔寨，「為了韓國瑜的當地後援會奔走不遺餘力，身為不分區立委，林麗蟬，沒有對不起這個黨。」但，這個黨，卻放棄了林麗蟬放棄了「新住民」，放棄了大約「兩百萬票」。

黃暐瀚指出，有人說：「因為現任不分區不能連任」！他反駁，什麼時候不分區當過一次就不能連任？國民黨老早規定，「不分區可連任一次，但不得超過兩次」，林麗蟬才剛當完第一任，哪來的「無法續提」的問題？曾銘宗不就是現任的不分區立委嗎？（李貴敏也出現在前兩屆的名單中）

黃暐瀚讚林麗蟬認真、努力、親切、好人緣，她是台灣媳婦，是立委，也是大甲車站剪票員。幾次從彰化搭車到大甲，陪阿公阿嬤，做旅遊導覽，一群人不知道這個引導員志工，是個立委，大家嘻嘻哈哈，沿途搭車到了台北，阿公阿嬤去遊玩，林麗蟬，則轉赴立院上班。

黃暐瀚提到，去年九合一選舉，很多過去受林麗蟬幫助的新住民外配，打電話問林麗蟬：「怎麼都沒看到妳的照片，選舉是要怎麼投」？林麗蟬說：「看到國民黨徽，投就對了，投國民黨徽，就是投林麗蟬」，這樣的新住民立委，國民黨居然不要了？除了驚訝，我無話可說。

黃暐瀚強調，國民黨放棄的，不只是林麗蟬「一人」，攤開不分區立委名單前十五名中，根本沒有一位新住民。所謂「林麗蟬很不錯，但也該把機會讓給別人」之說，明顯是謊言，國民黨根本沒有排別的新住民立委，取代林麗蟬。

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