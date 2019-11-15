陸金昌百歲壽辰　台南榮服務處、高榮台南分院齊賀壽

▲台南市榮服處處長蘇再勝，偕高雄榮總台南分院王瑞祥院長等人，向住院之陸金昌老先生，祝賀百歲壽辰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市榮服處處長蘇再勝，偕高雄榮總台南分院王瑞祥院長及輔導員、社區志願服務組長與院方護理部、社工室人員，一同向住該分院61病房之陸金昌老先生，祝賀百歲壽辰，並代頒總統府敬老狀及輔導會打造的金鎖片，並致贈日常保養賀禮，向長輩祈福致意！

陸老先生是浙江平台人，早年隨軍來台，雖有二段婚姻但膝下無子，2018年間因身體不適，但中風的配偶又無法照顧，故由榮處協助入住高榮南院治療，陸老先生仍耳聰目明，總笑臉迎人，住院期間很快地和醫護人員打成一片，在高榮南院優質的醫療照護下，陸老先生保持滿臉笑容，15日上午9時30分許，在其太太、榮家服務團隊及志工群抵達醫院，在院方醫護人員的陪同下，一同至病房探視，當陸老先生看到榮服務及醫院祝壽團隊時，感到相當驚喜。

祝壽開始，首先由榮服處蘇處長代表致贈祝賀壽屏，接著代表輔導會主任委員致贈金鎖片賀禮，此外，榮服務及院方還貼心準備壽糕與皮膚保養品，幫陸老先生歡唱生日快樂歌，滿滿的祝福傳遞到壽星手中與心坎裡，讓陸老先生臉上一直洋溢著幸福的笑容，期間不斷以高舉雙手向大家道謝，並開心分享蛋糕與住民們一起享用，心情愉快的歡渡百歲壽辰。

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慶生活動中，陸爺爺更分享了長壽的秘訣，伯伯笑著說做人要心情隨時保持愉快，不要計較更重要是配合醫院的醫療，做個快樂的人。王瑞祥院長表示，敬老尊老是我國寶貴的文化資產，祈福賀壽是感念長輩對於社會的貢獻，以及珍惜老年人的智慧，更重要的喚起民眾重視長幼倫理的敬老精神，如今他們年事已高，政府自當負起服務照顧的責任，對於榮民伯伯的照護，要兼顧生理病痛的治療與心理層面的關懷。本院除設立公務床照護榮民外，亦設置高齡醫學整合門診，以跨領域的專業團隊、整合門診、無障礙病房環境、出院後續照顧的協助，提供年長病患完整的醫療照護。

高榮南院呼籲年長榮民榮眷及民眾不要諱疾忌醫，勇敢追求生活品質，高榮南院責無旁貸，期許以「溫馨‧精緻‧優質」提供高齡者連續性的照顧，在硬體及軟體環境的設計上，從高齡者的需求角度出發，積極進行各項環境、流程及服務態度檢視，使該院真正做到符合高齡者安全使用的友善就醫環境，期獲得完善的醫療照護品質，目的就是要讓長輩活得長壽、健康與快樂。

活動結束前，蘇處長除了感謝高榮南院優良的醫療品質及照護，更再三叮嚀陸老先生，時節已過立冬，氣溫驟降，要注意身體保暖，並致贈輔導會寒冬送暖的關心毛毯一床更祝老先生能早日康復，闔家安康，同時也呼籲雖忙碌於生活之際，能多陪伴與疼惜家中的老寶貝，使每一位長者都能享受美好、溫心的老年生活。