快訊／「蔡賴配」要來了？何時公布副手...蔡英文：適當的時候不會太久

▲蔡英文、賴清德 。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020大選進入倒數階段，國民黨陣營「韓張配」已經確定，至於爭取連任得總統蔡英文與前行政院長賴清德的「蔡賴配」何時會公布，發言人阮昭雄14日受訪時表示，副手這一兩天就會對外公開。蔡英文15日南下台南，她受訪時再被問到副手人選何時公布，這次小英有了不一樣的答案，「因為客觀的環境顯示出來，這個適當的時機不會太久以後。」

在國民黨陣營已經確定由韓國瑜搭配前閣揆張善政出征2020大選後，蔡英文陣營的副手雖然已經呼之欲出，確定是由前閣揆賴清德出戰，但遲遲未得到官方親口證實。

蔡英文過去每次提到副手何時公布，標準答案都是「適當時機會公布適當人選」。15日至台南出席行程，再被問及副手何時公布，小英這次給出不一樣的答案，「眾所周知，我的答案是適當的時候公布適當的組合，因為客觀的環境顯示出來，這個適當的時後不會太久。」

蔡英文高雄市競總將在週六16日成立，隔天17日就是全國暨台北市競總成立。至於賴清德何時會以副手身分現身，據了解，蔡賴配不會等到下星期開始的登記周才公布，可望週末前就能底定。

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