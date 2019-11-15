郭台銘規畫2024選總統？劉宥彤：有考慮

▲蔡沁瑜、劉宥彤接受電台專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供」）
記者蔡文鈴／台北報導
鴻海集團創辦人郭台銘推出郭家軍進軍2020國會。至於，郭台銘是否考慮2024選總統？郭台銘幕僚劉宥彤15日接受電台訪問鬆口表示「有考慮」。
主持人問，郭台銘有沒有規畫2024，劉宥彤則回應，「有考慮」，之前郭董在見面會就曾說後會有期。外界盛傳郭台銘要拿親民黨門票參選，劉宥彤表示，郭台銘沒有這個意思，所以雙十節在北市府升旗活動，郭、宋根本沒互動的原因，就是不想給外界錯誤解讀的機會。
▲蔡沁瑜、劉宥彤接受電台專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供」）
記者蔡文鈴／台北報導
鴻海集團創辦人郭台銘推出郭家軍進軍2020國會。至於，郭台銘是否考慮2024選總統？郭台銘幕僚劉宥彤15日接受電台訪問鬆口表示「有考慮」。
主持人問，郭台銘有沒有規畫2024，劉宥彤則回應，「有考慮」，之前郭董在見面會就曾說後會有期。外界盛傳郭台銘要拿親民黨門票參選，劉宥彤表示，郭台銘沒有這個意思，所以雙十節在北市府升旗活動，郭、宋根本沒互動的原因，就是不想給外界錯誤解讀的機會。
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