始終默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸　細節曝光惹粉絲鼻酸

▲張家兄弟在光頭哥哥生前一直默默幫助他。（圖／翻攝自亞洲統神-張嘉航）



記者黃可昀／綜合報導

「光頭哥哥（光頭葛格）」陳俊傑13日離世的消息曝光後，不少曾觀看過他直播的網友湧入Twitch哀悼。事實上，過去就有網友想要贊助他，不過，光頭哥哥總笑笑地婉拒，因為他的初衷是帶給大家歡樂，因此，網紅「張家兄弟」就選擇用另一種方式幫助他，自掏腰包訂製「紅心A」T恤來販賣，默默地替光頭哥哥增加一筆收入，也引發大批網友感動鼻酸。

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▲光頭哥哥曾在直播中透露自己生病了。（圖／翻攝自光頭哥哥臉書粉絲團）



原PO在PTT表示，光頭哥哥最後一次直播中有透露，其實他最近生病了，等身體狀況好一點會再直播表演給大家看，怎料13日卻病逝於新光醫院。不少人認為，光頭哥哥雖然患有精神疾病，但還是很積極地與網友互動，常透過自嘲方式搏君一笑，只想把樂觀活潑的一面呈現給世人，「母湯喔」、「尋找紅心A」等經典台詞也曾在網路引起熱烈討論。

原PO指出，先前就有網友建議光頭哥哥可以開斗內，讓粉絲們能贊助他，不過，他始終認為，只要能逗觀眾們開心就很滿足了，賺錢並不是他的本意。由於原PO文中提到，「統神兄弟有幫忙他一些收入，所以之前國動生日才有光頭哥哥的祝福影片」，這句話引發不少網友討論。

原來張家兄弟曾合作出「紅心A」T恤，成本由兄弟倆代墊，盈餘全給光頭哥哥，而光頭哥哥也一直感激在心，所以國動生日時特地拍影片祝福對方，「張家兄弟有幫葛格出衣服，收入給葛格」、「統神兄弟原來是默默來的」、「想不到統神他們心那麼暖」、「張家兄弟才是光頭哥哥的最大後援」。

除此之外，有一名自稱「十年光頭粉」的網友也在PTT表示，張家兄弟除了幫光頭哥哥出T恤以外，統神創立的公司「蹦蛙」工作人員私底下也曾和光頭哥哥洽談，用他的照片製作LINE貼圖，「光頭哥哥也是樂意讓大家取用，甚至沒有開口抽成的事情」，他開直播3年多從頭到尾都不開盈利、不收斗內、頻道沒有廣告，僅有的T恤和LINE貼圖也是其他人主動找他合作，自發性地替他做產品並賺取收益，而光頭哥哥始終只是繼續賣力搞笑，不忘自己想把歡樂帶給大家的初心，如今傳出離世消息，也令網友們格外不捨。

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