孫安佐墮胎風波纏身！統神「7個月前給4字忠告」　網一看狂起雞皮：先知啊

▲ 統神（左）早在4月就給過孫安佐（中）一句忠告。（圖／翻攝自YouTube／God Tone Asia 張家兄弟滑起來）

記者張嘉晏／綜合報導

網紅「米砂」日前承認自己為孫安佐墮胎，隨後還宣布自己要退出網紅圈；不過孫安佐經紀人表示這是子虛烏有的事，目前也已經找律師商討後續。然而有眼尖網友發現，孫安佐於今年4月和「亞洲統神」張嘉航合體時，對方當時就勸他「記得帶套」，對比現今的墮胎風波，顯得格外諷刺，網友們也都驚呼「統神是先知吧！」

有網友11日在PTT八卦版爆卦，原來他翻出孫安佐於今年4月和「張家兄弟」合體的影片，當時3人互相體驗美國和台灣的料理。而影片的最後，統神也問孫安佐「課餘時間都在做些什麼？」當時孫回應，自己都在「拍片、看動漫、傳一堆訊息跟別人聊天。」

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沒想到統神聽完之後，突然脫口給他一個忠告，「記得戴套。」而當時孫安佐還一臉問號回應「蛤？」想不到幾個月後就捲入「掌聲片瘋傳」和墮胎風波，十分諷刺。

▲孫安佐一臉問號：蛤？（圖／翻攝自YouTube／God Tone Asia 張家兄弟滑起來）

原PO也在文中感嘆，「過來人張嘉航在張家兄弟與安佐拍片時的奉勸，還是沒辦法阻止發生這檔事，統神484真的先知？」鄉民們看完則是起雞皮疙瘩表示，「不聽老人言」、「統神太神啦」、「經驗談啊，年輕人終究是年輕人，太衝動」、「當初看這段很尷尬，沒想到是先知」、「電競公道伯」、「統神盡力了」。

▲米砂（左）爆墮掉小孩，孫安佐女友阿乃（右）發聲。（圖／翻攝自Instagram／米砂、孫安佐、阿乃）

此外，孫安佐經紀人除了否認這項傳聞，孫的女友「阿乃」似乎是看不過米砂一連串的舉動，11日在IG限時動態寫下「謹言慎行，別說謊！」12日更是貼出浮腫的雙眼照，崩潰表示自己這幾天都睡不好，「好累，真的累，愛看熱鬧的酸民們，你們一字一句換到我好多眼淚，我不堅強我只是一般人，因為一則無法證明真偽的新聞而全盤否定一個人，這就是傷害人心最可怕的武器，我忍耐我安靜換來的是什麼，昨天吐露幾句心理話，排山倒海的指責莫名倒在我身上。」

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▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（約從15分50秒開始）