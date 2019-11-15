英查爾斯王子71歲誕辰　威廉王子曬「爺孫」握手溫馨照慶生

▲英國王儲查爾斯王子與孫子路易王子溫馨合照。（圖／取自Kensington Palace推特）

實習記者謝汶穎／綜合報導

英國王儲查爾斯王子14日慶祝71歲誕辰，王室的官方臉書特地貼出一張查爾斯王子小時候的照黑白照，照片中他被父親菲立普親王用雙手舉高，一臉迷茫的萌樣。哈利王子和梅根夫人也在他們的Instagram分享未公開過亞契（Archie）的照片，並在內文表示「祝爺爺生日快樂」。

在查爾斯王子誕辰這一天，王室紛紛貼出各種照片祝賀。英國王室臉書粉專放出查爾斯王子和妻子卡蜜拉的甜蜜合照，以及和威廉王子、哈利王子的父子合照。另外，臉書也貼出查爾斯王子小時候的黑白照，父親菲立普親王用雙手將王子舉高高，他則露出一臉呆滯、迷茫的超萌表情。

▲查爾斯王子年幼時被父親舉高高的照片。（圖／取自The Royal Family官方臉書）

▲查爾斯王子與兒子威廉王子、哈利王子合照。（圖／取自The Royal Family官方臉書）

哈利王子也貼出兒子亞契在洗禮儀式上，和查爾斯王子的三代同框照，並在內文表示，「威爾斯殿下，我親愛的爺爺生日快樂！」威廉王子也貼出王妃凱特抱著兒子路易，而查爾斯王子緊握孫子小手的溫馨照片。

查爾斯王子是英國君主伊麗莎白二世和王夫愛丁堡公爵菲利普親王的長子，排在王位繼成首位。他從3歲開始就被立為王儲，如今已經71歲，是英國歷史上在位時間最長的王儲，如果未來登基，會成為歐洲最年長的新國王。