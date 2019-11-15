港政律司赴英出席活動遭罵「殺人犯」！林鄭月娥：盼當地警方積極跟進

▲鄭若驊遭示威者包圍。（圖／翻攝臉書「高登討論區」）
記者洪珮瑄／綜合報導
香港律政司司長鄭若驊13日晚間前往英國倫敦，不過隔（14）日在出席活動的過程中，卻遭到數十名反修例示威者包圍，並且不斷被指罵是「殺人犯」。對此，香港特首林鄭月娥強烈譴責，這樣襲擊的行為非常野蠻，甚至已超越文明社會底線，當地警方應積極跟進。
綜合港媒報導，鄭若驊昨日晚間出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」，不過她正要走向演講會場時，卻突然被至少30名示威者包圍，並在混亂中跌倒，最後由工作人員護送離開。
▲▼鄭若驊被示威者襲擊、辱罵，隨後跌倒在地。（圖／翻攝臉書「高登討論區」）
從網路上的影片可看見，事發當時，一群示威者包圍著鄭若驊，以廣東話高喊「五大訴求，缺一不可」，並且不斷罵她「殺人犯」、「可恥」等言語，場面相當失控。據悉，鄭若驊這次前往英國，是為了在當地向商界及法律界推廣香港，作為促成交易和爭議解決樞紐的角色。
▲香港律政司長鄭若驊13日前往英國，談論香港一事。（圖／翻攝香港特區政府）
事後，鄭若驊發聲明，嚴厲譴責這些示威者讓她身體受到傷害。她強調，「一切以追求政治理想為藉口，剝奪他人合法權利的暴力及激進主義，這並不符合香港及任何文明社會的利益」。
此外，林鄭月娥今早8點也發出聲明，表示對鄭若驊昨日在倫敦遭遇襲擊一事感到憤慨。她認為，「這樣的行為非常野蠻，已超越文明社會底線，必須予以強烈譴責，並且期望當地警方能積極跟進，將涉案者繩之以法」。
律政屍鄭若驊 電光火石間仆街
兩間獨立屋曾被傳媒揭發涉嫌僭建、只有老公潘樂陶被檢控嘅律政司司長鄭若驊英國倫敦去講座會場途中被示威人士包圍，其間不斷有人高呼「殺人犯」，電光火石間鄭若驊仆低，畫面頗治癒。其後鄭若驊嚴厲斥責暴徒令佢身體受到「嚴重傷害」，暫未知其身體係咪玻璃做由高登討論區 HKGolden 發佈於 2019年11月14日 星期四