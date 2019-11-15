港政律司赴英出席活動遭罵「殺人犯」！林鄭月娥：盼當地警方積極跟進

▲鄭若驊遭示威者包圍。（圖／翻攝臉書「高登討論區」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港律政司司長鄭若驊13日晚間前往英國倫敦，不過隔（14）日在出席活動的過程中，卻遭到數十名反修例示威者包圍，並且不斷被指罵是「殺人犯」。對此，香港特首林鄭月娥強烈譴責，這樣襲擊的行為非常野蠻，甚至已超越文明社會底線，當地警方應積極跟進。

綜合港媒報導，鄭若驊昨日晚間出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」，不過她正要走向演講會場時，卻突然被至少30名示威者包圍，並在混亂中跌倒，最後由工作人員護送離開。

▲▼鄭若驊被示威者襲擊、辱罵，隨後跌倒在地。（圖／翻攝臉書「高登討論區」）

從網路上的影片可看見，事發當時，一群示威者包圍著鄭若驊，以廣東話高喊「五大訴求，缺一不可」，並且不斷罵她「殺人犯」、「可恥」等言語，場面相當失控。據悉，鄭若驊這次前往英國，是為了在當地向商界及法律界推廣香港，作為促成交易和爭議解決樞紐的角色。

▲香港律政司長鄭若驊13日前往英國，談論香港一事。（圖／翻攝香港特區政府）

事後，鄭若驊發聲明，嚴厲譴責這些示威者讓她身體受到傷害。她強調，「一切以追求政治理想為藉口，剝奪他人合法權利的暴力及激進主義，這並不符合香港及任何文明社會的利益」。

此外，林鄭月娥今早8點也發出聲明，表示對鄭若驊昨日在倫敦遭遇襲擊一事感到憤慨。她認為，「這樣的行為非常野蠻，已超越文明社會底線，必須予以強烈譴責，並且期望當地警方能積極跟進，將涉案者繩之以法」。