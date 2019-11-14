哈利梅根攜兒逃離皇室和岳母過聖誕　女王點頭答應

▲哈利王子和梅根。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

英國白金漢宮發言人表示，哈利王子一家人今年不會與伊莉莎白女王共度耶誕，將會和梅根的媽媽多莉亞（Doria Radlan）一起到不公開的地點度過耶誕假期。據悉，梅根自從2017嫁進皇室後，已經連續兩年沒有和自己的母親過耶誕節，今年總算可以團圓。

▲薩塞克斯公爵夫人梅根。（圖／美聯社）

據《CNN》報導，女王對於哈利一家的決定表示非常支持，也能理解他們需要暫時逃離鎂光燈焦點，好好享受私生活。王室也強調，這個選擇並不意味著什麼，因為威廉王子也曾決定帶全家回凱特王妃的家鄉伯克郡（Berkshire）和岳父母一起過耶誕。

▲哈利王子。（圖／美聯社）

不過也有相關人士爆料，直到哈利王子親自打電話告訴之前，女王一直以為他們會和往常一樣留在城堡內過耶誕。英國皇室資深記者（Richard Kay）理查德表示，女王和親王菲利浦（Prince Philip）都已經高齡九十幾歲，膝下的子孫們有責任讓他們過簡單輕鬆的日子，和家人共度耶誕是意義重大的一件事，哈利和梅根的缺席，應該會讓他們覺得十分難過沮喪。

▲威廉王子和凱特王妃。（圖／美聯社）

不過，看似溫馨的英國皇室內部或許也有一些暗潮洶湧，除了大眾一直關注的凱特和梅根的妯娌關係外，哈利王子更在今年10月初接受英國電視台訪問時坦承，自己和哥哥因為忙碌，已經漸漸走在不同的道路上。

雖然哈利隨後立即表示他和哥哥仍然會互相支持對方，但也有消息人士透露，威廉聽到弟弟的一番言論震怒。而梅根則是向電視台抱怨表示，因為身為皇室成員所以變成大眾的關注焦點，也成為鎂光燈下搶拍的對象，卻從來沒人問過她的感受。